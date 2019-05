Gospodarsko razstavišče tri dni stičišče medgeneracijskega povezovanja

Na Gospodarskem razstavišču so so se začeli Dnevi medgeneracijskega sožitja, namenjeni izmenjavi idej, prenosu znanj in izkušenj med generacijami. Premier Marjan Šarec je na odprtju dejal, da je le medgeneracijsko povezovanje ključ do uspeha. Po besedah ministrice Ksenije Klampfer je sožitje generacij "plemenito načelo, ki ga moramo negovati".

Prvi Dnevi medgeneracijskega sožitja, ki bodo v organizaciji Zveze društev upokojencev Slovenije (Zdus) in Gospodarskega razstavišča potekali do četrtka, v ospredje postavljajo aktualno temo, ki zadeva vse generacije, to je trg dela in upokojevanje. Zvrstilo se bo več okroglih miz, dogodek pa bo ponudil tudi izobraževalni in kulturno-ustvarjalni program ter sejemsko razstavo.

Osrednja tema dogodka trg dela in upokojevanje

Predsednik Zdusa Janez Sušnik se je v pozdravnem nagovoru zahvalil vsem, ki so kakorkoli sodelovali pri pripravi dogodka, zlasti znatni podpori vlade. Dodal je, da je osrednja tema dogodka trg dela in upokojevanje, a se bodo na dogodku dotaknili tudi drugih pomembnih tem, kot sta kmetijstvo in infrastruktura. Znanje je človekov kapital in "napeli bomo vse sile, da bi se ljudje čim bolj izobrazili in tudi znanje prenašali na druge", je sklenil.

Foto: STA Ideja za organizacijo festivala se je premierju Šarcu zdela dobra, ker vedno ceni proaktivnost, željo narediti nekaj novega, predvsem pa, ker gre za dogodek sodelovanja med generacijami. Izrazil je veselje, "da v tej naši potrošniški družbi še znamo sodelovati in videti človeka".

Čakanje, kaj ti bo kdo dal ali kaj bo kdo naredil zate, pri tem pa sam ne boš storil ničesar, po njegovih besedah vodi v razočaranje. Vse generacije smo pomembne za razvoj države, mlajšim pa je treba pustiti, da delajo napake, je še dejal častni pokrovitelj dogodka Šarec, ki je pohvalil tudi kulturni program odprtja, v katerem ni manjkalo narodnih noš in folklornih skupin.

Zavedanje o povezanosti med generacijami

Soorganizatorja prireditve sta ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter ministrstvo za okolje in prostor. Ministrica za delo Ksenija Klampfer je na odprtju izpostavila pomen, "da začnemo na vseh ravneh družbe krepiti zavedanje o povezanosti in soodvisnosti med generacijami". "Samo zadovoljni starejši bodo imeli zadovoljne otroke in zadovoljni mladi bodo osrečevali starejše," je dodala.

Foto: STA Izzivov, ki jih prinašajo spremenjene demografske razmere - v prvih letih po osamosvojitvi je bilo denimo v Sloveniji 35 stoletnikov, danes jih je že okoli 200 - je po besedah ministrice veliko. Uspešni odzivi na demografske spremembe pa so po njenem prepričanju le tisti, ki upoštevajo interese in koristi vseh generacij.

Ob tem se je dotaknila pasti prekarnosti in izpostavila, da če je človek dlje časa izpostavljen pritiskom, ki so posledica prekarnosti, to gotovo vpliva na njegove odločitve glede družine in otrok. Izpostavila je tudi izzive na področju starejših, kot sta preseganje stereotipov ter spremembe pokojninske zakonodaje in sistema dolgotrajne oskrbe.

Program Dnevov medgeneracijskega sožitja, ki zadeva osrednjo strokovno temo, je Zdus zasnovala skupaj z Medgeneracijsko koalicijo Slovenije, ki jo poleg Zdusa sestavljajo še predstavniki organizacij mladih - Mladinski svet Slovenije (MSS), Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) in Dijaška organizacija Slovenije (DOS).

"Koalicija odlično deluje"

Na Dnevih medgeneracijskega sožitja se bodo po besedah predsednika Zdusa Sušnika zavzeli za spremembe, za zakonodajo, ki bo bolj naklonjena državljanom, ne glede na starost. Odpirali bodo teme, ki jih na preteklem festivalu niso, kot je kmetija kot trg za delo mladih in starejših.

Foto: Getty Images "Če bomo poskušali pospešiti gospodarstvo na osnovi našega znanja in sposobnih ljudi, potem lahko pričakujemo boljše plače in pokojnino ter blaginjo," je dejal.

Predsednica DOS in Medgeneracijske koalicije Slovenije Lucija Karnelutti je poudarila, da koalicija, ki obstaja že dve leti, odlično deluje. Izrazila je tudi veselje nad tem, da so vodenje koalicije zaupali dijakom.

Koalicija je po prepričanju predsednice MSS Anje Fortuna pokazala, da se medgeneracijsko sodelovanje ne dogaja le znotraj družinske celice, ampak je vpeta v vse pore našega življenja in v civilni družbi.

"Študenti ne le da smo solidarni, ko kot prostovoljci pomagamo večkrat starejšim, ne le da smo solidarni, ko preko študentskega dela plačamo preko 60 milijonov evrov v sklad za pokojnine, solidarni smo tudi s tem, ko smo se priključili medgeneracijski koaliciji, ki je zelo pomembna /.../ tudi zato, ker se moramo krovne organizacije mladih in starejših dogovoriti, kaj so neke skupne zadeve, ki jih želimo rešiti," pa je dejal predsednik ŠOS Klemen Peran in ob tem navedel stanovanjsko problematiko in revščino.