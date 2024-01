Gospodarska klima leto začela z rahlo rastjo

Gospodarska klima, torej kakšna so pričakovanja udeležencev v različnih gospodarskih aktivnostih, se je januarja nekoliko razvedrila. Od decembra je vrednost tega kazalnika narasla za 0,3 točke na –3,2 točke. Pozitivno sta na spremembo vplivala kazalnika zaupanja med potrošniki in v trgovini na drobno, medtem ko so se kazalniki zaupanja v predelovalnih in storitvenih dejavnostih ter v gradbeništvu znižali.