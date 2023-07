Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora bo premierja Roberta Goloba seznanil s sprejetimi priporočili. Člani sveta pod vodstvom Nike Kovač so na 22 straneh pripravili 57 priporočil. Razdelili so jih v šest sklopov, in sicer splošna priporočila, vzgoja, izobraževanje in mladina, preventiva, kaznovalno-pravni odziv, mediji in splet.

Strateški svet, ki ga vodi direktorica Inštituta 8. marec Nika Kovač, sestavljajo pa ga predstavniki pristojnih ministrstev, predstavniki centra nevladnih organizacij in posamezniki na osebno povabilo premierja Goloba, v priporočilih poudarja, da vlada in drugi državni organi s svojim delovanjem postavljajo standard komunikacije vsej družbi. Če pa predstavniki oblasti uporabljajo ali širijo sovražni govor, pa to vpliva na to, da ta postaja vedno bolj sprejemljiv.

Člani ugotavljajo napredek v vladni komunikaciji

Člani strateškega sveta, ki so se sestali na desetih sejah, med drugim ugotavljajo tudi napredek v vladni komunikaciji in kot pozitivne prepoznavajo ukrepe, ki jih je ob tem tega sprejel vladni urad za komuniciranje.

Hkrati poudarjajo, da ima vlada sistemsko odgovornost za oblikovanje ustrezne pravne ureditve, vzpostavitev ustreznega delovanja državnih organov, izvajanje politik in programov, ki preprečujejo sovražni govor, ter ustvarjanje vključujočega, strpnega in solidarnega družbenega okolja.

Strateški svet za preprečevanje sovražnega govora je delo sicer začel marca, med njegovimi nalogami so spremljanje področja sovražnega govora v Sloveniji in na ravni EU, priprava predlogov aktivnosti za njegovo preprečevanje in svetovanje pri oblikovanju politik, spremembah predpisov in drugih ukrepov, ki bodo pripomogli k učinkovitejšemu preprečevanju sovražnega govora. Člani sveta pa so sklenili, da se strateški svet kot posvetovalno telo do posamičnih konkretnih primerov sovražnega govora ne bo opredeljeval.