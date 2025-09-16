Predsednik vlade Robert Golob je sporočil, da davka na premoženje ne bo, ob tem pa je napovedal uvedbo obvezne božičnice in spremembo obdavčitve normirancev. Kot je pojasnil po današnjem srečanju z župani in predstavniki gospodarstva Jugozahodne Slovenije, bo vlada o tem razpravljala v četrtek.

Predsednik vlade Robert Golob se je danes srečal z župani in predstavniki gospodarstva Jugozahodne Slovenije. Po srečanju je stopil pred medije in predstavil ukrepe za krepitev gospodarstva.

Potem ko sta Golob in finančni minister Klemen Boštjančič pred letom dni napovedala obsežno davčno reformo, v sklopu katere bi se obremenilo premoženje zato, da bi razbremenili stroške dela, je Golob danes sporočil, da davka na premoženje ne bo. "To idejo smo dokončno opustili, nismo pa opustili ideje, kako razbremeniti zaposlene pri obremenitvi njihovih plač," je bil jasen Golob.

Napovedal je, da bo vlada v četrtek razpravljala o uvedbi obvezne božičnice in spremembi obdavčitve normirancev.