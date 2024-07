Koprski kriminalisti so zaradi suma poslovne goljufije podali kazensko ovadbo zoper 56-letnega moškega z območja PU Koper, 43-letnega moškega z območja PU Maribor in podjetje iz Maribora, ki ga je vodil 43-letnik. Sumijo, da sta prodajala parcele v Rovinju in Ankaranu, ki niso bile v njuni lasti.

Kot so danes sporočili iz Policijske uprave (PU) Koper, so zaključili preiskavo suma 13 kaznivih dejanj poslovne goljufije. Začeli so jo, ko je konec leta 2022 več oškodovancev na različnih policijskih enotah po Sloveniji začelo prijavljati sume kaznivih dejanj poslovne goljufije, ki jih je bila osumljena ista gospodarska družba iz Maribora, njene odgovorne osebe in 56-letni moški z območja PU Koper. Kriminalisti so 13 prijav združili in jih enotno preiskovali. Preiskavo je usmerjalo Okrožno državno tožilstvo v Kopru.

Po ugotovitvah policije naj bi osumljenca v imenu mariborske družbe na spletu oglaševala prodajo več turističnih parcel v okolici Rovinja na Hrvaškem in v Ankaranu, na katerih naj bi bili v nadaljevanju postavljeni manjši montažni turistični objekti oz. počitniške hiše.

V imenu mariborske družbe prodajala tuje parcele in sklepala pogodbe

Ko so se oškodovanci odzvali na oglase, so stopili v kontakt s 56-letnikom, ki jih je tudi vodil na oglede parcel v Rovinju in Ankaranu. Po ogledu parcel so oškodovanci podpisali pogodbe o rezervaciji parcel ter ob podpisu 56-letniku v gotovini plačali varščino v višini od pet do 10 odstotkov nakupne vrednosti parcel. V nadaljevanju so oškodovanci z mariborsko družbo sklepali predpogodbe o nakupu teh parcel ter na podlagi podpisanih pogodb na bančni račun mariborske družbe nakazali kupnino.

"Osumljenca sta vedela, da obveznosti do oškodovancev ne bosta mogla nikoli izpolniti, ker ne onadva in ne mariborska družba niso bili oz. niso lastniki oglaševanih parcel v Rovinju in v Ankaranu. Kljub temu sta v imenu mariborske družbe tuje parcele ponujala v prodajo in s kupci sklepala pogodbe v imenu te družbe," so zapisali na policiji.

Dodali so, da osmuljena dejanskih lastnikov parcel sploh nista poznala ali se z njimi karkoli dogovorila, zato je bil takšen posel neizvedljiv. "Kupce sta zavajala in spravljala v zmoto, da so mariborski družbi plačali kupnino ali del kupnine in jih s tem oškodovala za približno 250.000 evrov. Denar oškodovancem ni bil vrnjen," so še navedli.

Za kaznivo dejanje poslovne goljufije je zagrožena zaporna kazen do petih let, če je s tem kaznivim dejanjem pridobljena velika premoženjska korist ali nastala velika premoženjska škoda, pa zaporna kazen od enega leta do desetih let.