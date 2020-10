Letošnja sezona nabiranja gob v Sloveniji je bila slabša od lanske in vse kaže, da tudi njen jesenski vrhunec ne bo kaj prida. Slabši ponudbi seveda sledijo tudi cene gob na trgu. Medtem ko je ob veliki ponudbi za kilogram svežih jurčkov v Sloveniji treba odšteti okoli 15 evrov, se ob njihovem pomanjkanju cene zvišajo tudi do 30 evrov. Za primerjavo: na bruseljski tržnici so cene svežih jurčkov lani dosegle 75 evrov za kilogram.

Čeprav lahko gobe v gozdu najdete tudi spomladi in zgodaj poleti, pa vrhunec gobarske sezone predstavljata september in oktober. Jesenski meseci so tudi čas, ko so slovenski gozdovi zaradi iskanja gob najbolj oblegani. Ne le pravi poznavalci, tudi številni laični ljubitelji gob se odpravijo tja v upanju, da bodo našli čim več gob za različne kulinarične dobrote.

Na Bovškem boste težko našli jurčke

Letošnja gobarska sezona po besedah Bojana Rota z Bovškega ni kaj prida. "Malo bolje je bilo sicer v prvi polovici septembra, zdaj, ko bi moral priti vrhunec sezone, pa je slabo," pojasni mikolog in determinator (določevalec vrste, op. a.) pri Gobarski zvezi Slovenije.

Foto: Thinkstock Najti je sicer mogoče številne jesenske vrste gob, kot so kolobarnice, koprenke, kolesnice, mraznice, ne pa tistih, ki jih večina ljubiteljskih nabiralcev najbolje pozna, torej gobanov in lisičk.

Vzrok za to pripisuje sorazmerno hladnemu vremenu za ta letni čas, sploh nizkim nočnim temperaturam.

Na svetu je več kot 140 tisoč vrst gob, od tega jih poznamo samo 15 tisoč. Užitnih je okoli tri tisoč, v medicinske namene pa se uporablja približno 650 različnih vrst gob. V Sloveniji ta seznam obsega okoli 3.300 vrst gob. Pravi poznavalci se poleg jurčkov in lisičk razveselijo tudi manj znanih plodov, kot so rjavi ježek, modrikasta golobica, vijoličasta koprenka in navadna mokarica.

Rot ne pričakuje, da bo v nadaljevanju jeseni na Bovškem obetavnejše. Pred nami so sicer trije dnevi lepega vremena, nato pa ponovna ohladitev, kar za rast gob ni idealno, še opozarja.

Na Gorenjskem veliko marel, jurčki poganjajo

Tudi Bojan Arzenšek iz Gobarskega društva Kranj pojasnjuje, da je sicer trenutno število gob v porastu, kar je razvidno tudi z objav na družbenih omrežjih, a še zdaleč ne moremo govoriti o izobilju. Slaba bera je bila tudi v drugi polovici septembra, čez poletje pa so na posameznih območjih prevladovali predvsem lisičke in gobani.

"Zadnje deževje ni bistveno izboljšalo položaja, saj so bile temperature prenizke. Nekateri za pomanjkanje gob krivijo tudi položaj lune. V višje ležečih predelih, kot so Pokljuka, Jelovica in Karavanke, si ne moremo več obetati množičnih najdb. V dolinah pa še lahko upamo, a kakšen bo konec sezone, je težko napovedati. Je pa že zdaj precej marel, čakamo še na jurčke, ki za rast potrebujejo kakšen teden dlje kot dežnikarice. Na Dolenjskem se že pojavljajo posamezni primeri," trenutne razmere opisuje Arzenšek.

Na Štajerskem še dovolj toplo in vlažno

Da je letošnja gobarska sezona povprečna, se strinja tudi Slavko Šerod, predsednik gobarskega društva Lisička iz Maribora. "Skozi leta smo ugotovili, da je na od pet do sedem let veliko gob, na od 12 do 15 let pa izjemno veliko," pojasnjuje Šerod. Pravi, da letošnja sezona ne izstopa po velikih količinah in diverziteti gob, zato jo ocenjujejo kot povprečno.

Foto: Getty Images Vsaka sezona pa postreže z večjimi količinami določenih sort, ki za rast potrebujejo specifične pogoje. Kot povprečen ocenjuje tudi letošnji vrhunec sezone. "Trenutno vreme na Štajerskem je primerno, saj je še dovolj toplo in vlažno. Zagotovo bomo še priča kakšnemu valu rasti gob, ne moremo pa si obetati rekordne letine," je optimističen Šerod.

Zatrjuje, da je lisičk kar precej, medtem ko so gobani šele na začetku rasti. Ker so tla še ogreta, jih morebiten kratkotrajni sneg in ohladitev pri rasti ne bi smela ovirati. Pričakuje, da bo čas za nabiranje tudi še v začetku novembra.

Cene se prilagajajo ponudbi

Slabši ponudbi pa seveda sledijo tudi cene gob na trgu. Medtem ko je ob veliki ponudbi za kilogram svežih jurčkov v Sloveniji treba odšteti okoli 15 evrov, se ob njihovem pomanjkanju cene zvišajo tudi do 30 evrov. V povprečju se cene gibljejo okoli 20 evrov za kilogram, odvisno od kakovosti in starosti jurčkov. Načeloma velja, da so večji cenejši, manjši dražji.

Na bruseljski tržnici so se, na primer, cene svežih jurčkov lani gibale od 60 do vrtoglavih 75 evrov za kilogram.