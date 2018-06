Globalni mirovni indeks 2018: Islandija na prvem, Slovenija na 11. mestu

Manj miru kot pred letom dni

V 71 državah sveta so se razmere v zadnjem letu glede na globalni indeks miru izboljšale, v 92 državah poslabšale, kaže indeks, ki ga je danes objavil ameriški Inštitut za gospodarstvo in mir (IEP). Nazadnje so se razmere v tolikšnem številu držav hkrati poslabšale leta 2010.

Indeks meri mir v 163 državah glede na tri indikatorje - trajajoči konflikti, varnost in zaščita ter militarizacija. V vseh treh kategorijah so se lani v povprečju po svetu poslabšale razmere. Inštitut je izpostavil več dejavnikov za poslabšanje razmer in sicer porast napetosti med državami, notranji oboroženi konflikti, porast političnega terorja in manjši obseg sodelovanja pri mirovnih misijah Združenih narodov.

Evropa in Slovenija med najbolj mirnimi

Evropa ostaja najbolj mirna regija v svetu, saj je med prvimi desetimi najbolj mirnimi državami kar šest evropskih, a so pri dveh tretjinah držav v primerjavi z lanskim indeksom zabeležili poslabšanje - predvsem na račun notranjepolitičnih konfliktov in odnosov s sosednjimi državami. Medtem ko se stanje v najbolj mirnih državah v Zahodni Evropi počasi slabša, se izboljšujejo razmere v državah Vzhodne Evrope.

Med sosednjimi državami Slovenije je Avstrija na tretjem mestu, Madžarska na 17. mestu, Hrvaška na 27. mestu in Italija na 38. mestu. Slovenija je v primerjavi z lanskim letom izgubila štiri mesta in se uvrstila na 11. mesto. Sicer pa je Slovenija po stopnji militarizacije v globalnem pogledu na 4. mestu.

Sirija šestič zapored na zadnjem mestu

Največje poslabšanje razmer v primerjavi s prejšnjim obdobjem je glede na globalni indeks miru zaznati v Južni Ameriki, sledita Azijsko-Pacifiška regija in Severna Amerika. Sicer pa ostajajo razmere najslabše na Bližnjem vzhodu in Severni Afriki.

Sirija je že šestič zapored kot najmanj mirna država sveta zasedla zadnje mesto. Pred njo so se na repu lestvice znašli še Afganistan, Južni Sudan, Irak in Somalija.