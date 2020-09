Geržina: Pahor in Logar nista govorila o nasprotnih usmeritvah

Govorec zunanjega ministrstva Aleksander Geržina je zagotovil, da zunanji minister Anže Logar in predsednik republike Borut Pahor na današnjem posvetu diplomacije nista govorila o nasprotnih usmeritvah slovenske zunanje politike, ampak se dopolnjujeta. Logar je namreč napovedal spremembe v zunanji politiki, Pahor pa je izrazil bojazen pred delitvijo EU na vzhod in zahod.

Zunanji minister Anže Logar je danes napovedal osvežitev strateških zunanjepolitičnih dokumentov in tudi večje povezovanje s srednjeevropskimi državami, zlasti na področju modernizacije infrastrukture, poroča STA. Predsednik republike Borut Pahor pa je v svojem nagovoru diplomatom večkrat poudaril, da je bilo do zdaj vedno v interesu Slovenije, da je EU enotna in močna tako navznoter kot navzven, poglobljena in razširjena.

Geržina: Predsednik republike in zunanji minister se dopolnjujeta

Zdaj se nakazujejo razlike med vzhodom in zahodom, kar ni v interesu Slovenije, je dejal Pahor. "Mislim, da se predsednik republike in zunanji minister dopolnjujeta. Ne gre za tako velike razlike med vzhodom in zahodom, kot je to mogoče videti iz medijskega ali notranjepolitičnega odzivanja," je novinarjem na Brdu pri Kranju pojasnil govorec zunanjega ministra Aleksander Geržina.

Namignil je, da gre v zdajšnjih razpravah o krepitvi delitev med vzhodnimi in zahodnimi članicami EU za pretiravanje: "Tudi med Nemčijo in Francijo so različna stališča. V bistvu pa govorimo isto." Namignil je še, da gre pri vsem skupaj za razprave, ki jih je sprožila pandemija bolezni covid-19, da bodo potrebni tudi "razmisleki o večji politični odpornosti držav članic proti krizam, ki bodo še prihajale".

"Mislim, da se predsednik republike in zunanji minister dopolnjujeta," je novinarjem na Brdu pri Kranju pojasnil govorec zunanjega ministrstva Aleksander Geržina. Foto: STA

Spomnil je, da je EU julija na vrhu v petih dneh sprejela "solidarnostni paket" in s tem dokazala enotnost. "Česa tako pomembnega v samo petih dneh Evropski svet ni bil sposoben sprejeti že nekaj let," je poudaril Geržina. "Mislim, da je v skupnem interesu evropskega vzhoda in zahoda, da EU, ki je najboljša zgodba tega kontinenta v zgodovini, gre naprej. V tej zgodbi pa želimo Slovenijo ponovno postaviti na mednarodni parket," je še dejal govorec zunanjega ministrstva.

Na obisk v Slovenijo prihaja francoski zunanji minister

Po ponedeljkovem Blejskem strateškem forumu (BSF) v Slovenijo danes na obisk prihaja francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian, ki bo v petek nagovoril tudi slovenske diplomate na posvetu. Aleksander Geržina je zanikal, da naj bi šlo pri tem obisku za protiutež udeležbi vzhodnoevropskih premierjev in predsednikov na BSF: "Mi smo že gostili nemškega zunanjega ministra na Brdu pri Kranju, imeli smo celo vrsto telefonskih pogovorov z drugimi ministri zahodnih držav."

"Res pa je, da je ta krog držav, ki je zdaj medijsko najbolj na udaru, tvoril neko skupno gledanje na razmere glede bolezni covid-19. Iz tega je nastalo neko tesnejše približevanje ter tudi zavedanje slovenske vlade in novega zunanjega ministra, da je ta krog držav, k čemur prištevam tudi Bavarsko in Hrvaško, najpomembnejši, in sicer zgodovinsko, kulturno, politično in gospodarsko," je še dejal Geržina.

Na obisk v Slovenijo prihaja francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian. Foto: Reuters

Pahor je sicer v svojem nagovoru izpostavil tudi slovensko članstvo v skupini držav zagovornic vladavine prava in se zavzel za to, da ostanemo zavezani pariškemu podnebnemu sporazumu, iranskemu jedrskemu sporazumu, istanbulski deklaraciji in marakeškemu dogovoru o urejenih migracijah. Na drugi strani pa naj bi se premier Janša na julijskem vrhu EU postavil na stran Poljske in Madžarske pri nasprotovanju pogojevanju črpanja evropskih sredstev s spoštovanjem vladavine prava, poroča STA.

"Prav je, da je Pahor povedal svoje mnenje"

"Smo v EU in poskušamo razumeti skrbi vseh članic EU in smo skupaj v tem čolnu. Tukaj ni nič dokončnega, nič dorečenega. Skušamo se odzivati na razprave, ki so v EU, in postati bolj proaktivni, kot smo bili doslej v razpravah znotraj EU. Tokrat smo bili bolj solidarni z obema omenjenima državama, mogoče bomo v prihodnjih mesecih s kom drugim iz tako imenovane jedrne Evrope," je dileme komentiral Geržina.

Zatrdil je tudi, da Slovenija ne odstopa od "kakršnegakoli multilateralnega, mednarodnopravnega mehanizma". Da je predsednik opozoril na omenjene sporazume, deklaracije in dogovore, se Geržini ne zdi nič nenavadnega: "Je predsednik države. Zunanja politika ga zanima in prav je, da je povedal svoje mnenje. In ni nič narobe, če imamo nekatere različne poglede in različna stališča. V demokratičnem prostoru je to nekaj normalnega."