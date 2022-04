Garažna hiša v Domžalah ostaja "hiša duhov"

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sagi o več let samevajoči garažni hiši v Domžalah, ki je bila zgrajena v času aktualnega župana Tonija Dragarja, ni videti konca. Občina jo je za 2,2 milijona evrov, 1,5 milijona evrov je bilo evropskih sredstev, zgradila že leta 2015, a med uporabniki tudi po šestih letih ni požela navdušenja. Ideja, da bi tu parkirali iz okolice domžalske občine in se z avtobusom odpeljali naprej, ni zaživela.

Prve mesece po odprtju je v njej parkiralo le okoli 40 vozil na mesec, čeprav ima prostora za 228 vozil. Večina je ostala manj kot eno uro.

Foto: Ana Kovač Zasedenost se je v zadnjem letu malenkost povečala, saj je v njej v povprečju parkiralo 223 vozil mesečno, so nam sporočili z občine. Pohvalili so se, da so lanskega julija zabeležili 388 vozil, avgusta pa 414.

A pozor, gre za število parkiranih vozil na mesec, ne na dan. Glede na 228 razpoložljivih parkirnih mest bi namreč pričakovali, da bo toliko vozil parkiralo vsak dan, če bi hoteli upravičiti smotrnost investicije.

Ob našem obisku sredi preteklega tedna nismo opazili niti enega prihoda ali odhoda vozila.

Garaža tudi po več kot šestih letih v rdečih številkah

Podatka o povprečnem času trajanja parkiranja v zadnjem letu nam z občine niso posredovali. So nam pa odgovorili, da mesečno zberejo od 250 do 1.840 evrov od plačanih parkirnin. Glede na to, da občina za obratovalne stroške mesečno odšteje okoli 1.500 evrov brez DDV, praktično ves čas obratovanja torej posluje z izgubo.

Čeprav je študija o smotrnosti gradnje takšnega objekta pokazala, da naj bi se promet postopoma povečeval in bi bil objekt lahko rentabilen šele po petih letih poslovanja, se to po več kot šestih letih še vedno ni zgodilo. Izgubo tako pokrivajo Domžalčani.

Zasedenost zgolj 0,13-odstotna

Kot rečeno, so se na občini izognili odgovoru na vprašanje, koliko znaša povprečen čas parkiranja posameznika. Če vzamemo podatek iz leta 2016, ko je večina uporabnikov parkirala za manj kot eno uro, pridemo do presenetljivega izračuna. Garaža v celoti mesečno omogoča 720 ur parkiranja na enem parkirnem mestu. Če to pomnožimo z 228 razpoložljivimi parkirišči, to znese 164.160 ur parkiranja. Glede na podatek, da je v zadnjem letu garažno hišo v povprečju obiskalo 223 vozil mesečno, lahko ugotovimo, da je njena zasedenost zgolj 0,13-odstotna.

Foto: Ana Kovač Kljub temu na občini ostajajo optimistični. "Ocenjujemo, da je bil lani obisk garažne hiše pričakovan glede na izrečene ukrepe in aktivnosti prebivalstva zaradi covidnih ukrepov in da se bo obisk letos povečal," so zapisali.

Od lani uporabnikom prijaznejši način parkiranja

Ob tem priznavajo, da je zaradi novega in lažjega obračunavanja, ki je bil uveden lani, uporaba garažne hiše zdaj bolj prijazna uporabnikom. Pred tem so morali ti tudi za prvo uro parkiranja, sicer brezplačno, odšteti pet evrov. Parkiranje je bilo namreč pogojeno z nakupom mestne kartice, za katero je bilo treba odšteti pet evrov. Če je uporabnik plačal z desetimi evri, razlike ni dobil vrnjene, temveč je kot dobroimetje ostalo na kartici. Urbana, s katero je v Ljubljani mogoče plačevati parkirnino, na primer stane dva evra.

Danes sicer prva ura parkiranja ni več brezplačna, temveč znaša en evro. Za osemurno parkiranje je treba odšteti 3,10 evra, za 24-urno pa 3,70 evra.

Iz občine so še sporočili, da je bil po poteku obveze zagotavljanja sistema P+R leta 2021 uveden nov sistem parkiranja oziroma uporabe garažne hiše. Sistem vstopa in izstopa vozil ter obračun časa uporabe garažne hiše je nadgrajen in poenostavljen.

Foto: Ana Kovač Pojasnili so, da uporabnik vsak obisk garažne hiše poravna z gotovino ali plačilno kartico na avtomatski blagajni po ceniku. Vsak uporabnik na vstopnem avtomatu dobi parkirno kartico, ki ni več plačljiva. Uporabnik poravna le znesek za dejanski čas parkiranja.

Novost je tudi ta, da lahko uporabniki vnaprej plačajo uporabo garažne hiše za 30 dni, kar pred tem ni bilo mogoče. Za mesečno najemnino morajo odšteti 60 evrov.