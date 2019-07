Samo za vstop v garažno hišo računajo pet evrov #video

Parkirna hiša v Domžalah je klasična goljufija, je ogorčen voznik, ki je tam parkiral pred dnevi, so poročali v oddaji Danes na Planetu. Obiskovalec iz Murske Sobote je v njej parkiral pol ure in sklepal, da bo plačal toliko, kolikor časa je bil v njej.

"Po pol ure sem se vrnil. Tam sem začuden videl, da piše, da je kavcija za kartico pet evrov. Sem si mislil, dobro, kavcija, to pomeni, da bom denar verjetno tudi lahko dobil nazaj," se je čudil.

Uporabnikov domžalske garažne hiše je zelo malo. Ob obisku Planeta sta bila parkirana dva avtomobila. "V glavnem sameva," pravi domačin.

Zelo redki obiskovalci

Garažni hiši zato pravijo "hiša duhov". Ideja, da bi tu parkirali iz okolice domžalske občine in se z avtobusom odpeljali naprej, ni zaživela. Niti, da bi tu lahko parkirali lastniki ali najemniki bližnjih poslovnih prostorov ali pa stanovalci.

"Pozanimal sem se, če bi lahko zakupil mesto v garaži za daljše obdobje, na primer za čez zimo, pa so mi odgovorili, da to ni mogoče," dodaja domačin.

"Meni se zdi, da je to čista goljufija"

Konkreten primer. Nakup mestne kartice je nujen. Takoj ste ob 5 evrov. Prva ura parkiranja je zastonj. Naš sogovornik je plačal z desetimi evri. Razlika ostane na kartici kot dobroimetje.

Na občini so mu odgovorili, da je vse navedeno, da je kartica prenosljiva, da denarja ne vračajo in da kartice ne more vrniti in tudi ne dobiti nazaj denarja.

"Meni se zdi, da je to čista goljufija, kar se tiče Občine Domžale, saj sem iz Murske Sobote in ne vem, kaj bom s kartico za Domžale s petimi evri dobroimetja," je razočaran obiskovalec iz Murske Sobote.

Urbana, s katero plačujete tudi parkirnino, v Ljubljani stane dva evra, v Murski Soboti so mestno kartico dobili zastonj, v Domžalah, kjer verjetno naš sogovornik ne bo nikoli več parkiral, pa so s petimi evri za mestno kartico med najdražjimi.