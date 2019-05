Fraport naj bi v internem nadzoru zaznal pomanjkljivost v varnostnem sistemu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Podjetje Fraport Slovenija je pred dnevi izvedlo nadzor nad delovanjem varnostnega sistema na ljubljanskem letališču, pri tem pa naj bi po poročanju TV Slovenija odkrili pomanjkljivost. Poročilo o ugotovitvah je v začetku tega tedna prejela tudi javna agencija za civilno letalstvo, in sicer z oznako interno, so danes pojasnili v agenciji.

Kaj je ugotovil Fraportov interni nadzor, tako ni znano, po poročanju TV Slovenija pa naj bi na letališču prišlo do varnostnega tveganja. Eden izmed nadzornikov naj bi namreč mimo kontrolnega sistema vnesel navidezno bombo, varnostnik družbe GS4, ki za Fraport izvaja varnostni sistem, pa navidezne eksplozivne naprave naj ne bi odkril.

V agenciji za civilno letalstvo so povedali, da so v začetku tega tedna prejeli poročilo o ugotovitvah nadzora z oznako interno, zato izsledkov ne smejo posredovati. Agencija sicer ugotavlja, da je bil interni nadzor izveden skladno s protokolom in da je predlog korektivnih ukrepov za odpravo pomanjkljivosti ustrezen.

Tovrstni testi so v letalstvu običajna praksa

V agenciji so poudarili, da so tovrstni testi v letalstvu običajna praksa, ki je namenjena izboljšavam izvajanja varnostnih ukrepov na letališčih.

Agencija redno opravlja nadzore nad upravljavcem letališča Fraport Slovenija. "V primeru ugotovljenih nepravilnosti mora nadzorovani subjekt v določenem časovnem roku nadzornemu organu, v tem primeru agenciji, podati predlog korektivnih ukrepov, ki jih agencija potrdi (ali ne, če niso ustrezni)," so pojasnili.

Agencija redno spremlja izvajanje predlaganih korektivnih ukrepov in v primeru časovne zamude ali neustreznosti izpolnjevanja predlaganih ukrepov v skladu s svojimi pooblastili izvede aktivnosti v okviru stalnega ali inšpekcijskega nadzora.