Finančni minister še brez soglasja Levice k osnutku rebalansa

Finančni minister Andrej Bertoncelj tudi danes še nima soglasja poslancev Levice k osnutku rebalansa letošnjega državnega proračuna. Kot so povedali v Levici, so danes prejeli popravke dokumenta, do katerih se bodo opredelili v prihodnjih dneh. Vlada namerava predlog rebalansa poslati v potrditev v DZ ta četrtek.

Bertoncelj je osnutek rebalansa letošnjega državnega proračuna prejšnji teden že predstavil poslancem koalicije in nato tudi Levice. In medtem ko je v vladnih strankah večinoma naletel na podporo, pogovori z zunajkoalicijsko partnerico Levica niso potekali tako gladko.

Želeli so več sredstev za znanost in manj za obrambo

S poslanci Levice se je Bertoncelj sestal v sredo. Povedali so mu, da si želijo več sredstev za znanost in manj za obrambo, sicer pa se jim je zdel dokument še premalo dorečen, da bi se lahko do njega opredelili. Zato so se dogovorili za ponovno srečanje, ki naj bi bilo danes.

Do srečanja danes sicer ni prišlo, so pa s finančnega ministrstva Levici posredovali popravke osnutka rebalansa. Te bodo zdaj preučili, svoje stališče pa bodo razkrili v prihodnjih dneh, so povedali za STA. V sredo je koordinator Levice Luka Mesec povedal, da brez sprememb pri sredstvih za obrambo in znanost svoje podpore rebalansu ne morejo zagotoviti.

Po njegovih navedbah namreč na račun obrambnega resorja, ki da mu osnutek rebalansa za zdaj namenja preveč denarja, trpijo nekateri resorji, predvsem znanost. Slednja je po izračunih Levice trenutno med največjimi poraženci rebalansa.

Vlada naj bi predlog rebalansa sprejela prihodnji četrtek, glasovanje v DZ pa je pričakovati sredi februarja. Bertoncelj je v torek povedal, da je s potekom usklajevanj s koalicijskimi poslanskimi skupinami zadovoljen in verjame, da bo rebalans v DZ potrjen.

Izhodišča za pripravo rebalansa je vlada sprejela decembra, ko je v skladu s spremenjenim odlokom o okviru za pripravo proračunov vseh štirih javnih blagajn določila, da bo zgornja meja odhodkov proračuna letos znašala 10,16 milijarde evrov. V veljavnem proračunu, ki ga je DZ sprejel že novembra 2017, je ta meja določena pri 9,70 milijarde evrov. Pozneje je določila tudi nov razrez odhodkov po posameznih uporabnikih in jim večinoma dodelila nekaj več denarja, kot je predvideno zdaj.