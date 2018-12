Financial Times ljubljansko ekonomsko fakulteto uvrstil med najboljše v Evropi

Na ekonomski fakulteti so zapisali, da se z mednarodnimi akreditacijami EQUIS, AACSB in AMBA uvrščajo med odstotek najboljših poslovno-ekonomskih šol v svetu. Takšnih ustanov je sicer na svetu po njihovih navedbah več kot 15 tisoč.

Britanski poslovni časnik Financial Times je ljubljansko ekonomsko fakulteto prvič uvrstil med 95 najboljših poslovno-ekonomskih šol v Evropi. Na fakulteti so poudarili, da je časnik s tem Slovenijo postavil na zemljevid najbolj kakovostnega poslovnega izobraževanja, na katerega se ni letos na novo uvrstila nobena druga država.

Gre za drugo priznanje Financial Timesa ljubljanski ekonomski fakulteti letos. Septembra je namreč londonski časnik njen magistrski program International Master in Business and Organisation (IMB) uvrstil na lestvico 100 najboljših programov na svetu s področja Master in Management. Tokrat gre za umestitev celotne izobraževalne ustanove na lestvico najboljših na stari celini.

Med pedagoškim osebjem visok odstotek žensk

Kljub množici razvrščanj univerz in poslovnih šol je lestvica Financial Timesa po pojasnilih fakultete še vedno najbolj prepoznavna v mednarodni poslovni javnosti, uvrstitev nanjo pa znamenje kakovosti fakultete in diplomantov, ki so po zaključku študija hitro zaposljivi. Financial Times je posebej izpostavil tudi to, da ima med pedagoškim osebjem visok odstotek žensk in je med uvrščenimi šolami po tem kriteriju na spoštljivem drugem mestu.

Na prvem mestu London Business School

Na lestvici so sicer na prvih treh mestih London Business School, HEC iz Pariza in Insead iz Fontainbleauja pri francoski prestolnici. Prvo deseterico sestavljajo še švicarska Univerza Sankt Gallen, španska poslovna šola Iese z glavnim kampusom v Barceloni, milanska poslovna šola Bocconi, IMD iz švicarske Lozane, francoska Essec, poslovna šola univerze Erasmus v Rotterdamu ter poslovna šola Said univerze Oxford.

Slovenija je po pojasnilih ljubljanske ekonomske fakultete skupaj z Avstrijo, Dansko, Madžarsko, Švedsko in Rusijo med državami, ki imajo po le eno poslovno ekonomsko šolo med najboljšimi 95 poslovnimi šolami v Evropi. Letos se sicer razen Slovenije na lestvico na novo ni uvrstila nobena druga država.