"Filmski lov" za zapornikom po Ljubljani

V ponedeljek so pravosodni policisti obravnavali poskus pobega zapornika. Eden od policistov je med postopkom utrpel lažje poškodbe, pripornik pri poskusu pobega ni bil poškodovan.

V ponedeljek se je zgodil izredni dogodek - med spremstvom iz Zavoda za pristajanje kazni zapora Ljubljana na Okrajno sodišče v Ljubljani je namreč poskušal pobegniti pripornik.

Ni mu uspelo

Kot so nam sporočili iz Uprave za izvrševanje kazenskih sankcij, sta pripornika, ki je poskušal pobegniti, pravosodna policista v spremstvu obvladala in s pomočjo strokovnega prijema privedla nazaj pred stavbo sodišča v središču Ljubljane. Tja so na poziv pravosodnih policistov, ki sta izvajala spremstvo, prispele okrepitve.

Eden izmed policistov je pri izvajanju postopka utrpel lažjo poškodbo, ki so mu jo oskrbeli v ambulanti zavoda, pripornik pa se pri poskusu bega ni poškodoval. Kot so še poudarili na upravi, sta pravosodna policista v dogodku ravnala strokovno in zakonito ter z ustreznim odzivom preprečila pobeg pripornika.

"Na Upravi za izvrševanje kazenskih sankcij sicer v letu 2019 nismo zabeležili nobenega pobega iz zaprtega dela zavoda, niti pobega med spremstvom zaprtih oseb," so nam še sporočili.