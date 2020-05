Policisti: To je izživljanje na cesti, ki ga ne bomo tolerirali #foto

Policisti so v Zgornji Sorici v občini Železniki v torek obravnavali prometno nesrečo s sumom hujše poškodbe. Voznik avtomobila je na ovinku zapeljal s ceste in po prevračanju obstal v potoku. Vozilo je bilo v nesreči popolnoma uničeno. Gorenjski policisti zaradi več nedavnih hujših kršitev prometnih pravil, tudi enormnih prekoračitev hitrosti in visoke stopnje alkohola pri voznikih, opozarjajo, da so priče izživljanju v prometu, ki ga bodo dosledno poskušali preprečiti.

Gorenjski policisti zaradi omenjene nesreče vse udeležence v prometu pozivajo k večji previdnosti. Čeprav so bile v zadnjem mesecu in pol ceste zaradi epidemije novega koronavirusa bolj prazne kot pred tem, so policisti na Gorenjskem obravnavali 420 nesreč, kar je zgolj malenkost manj kot v istem obdobju lanskega leta, ko so jih zabeležili 510.

Nesreča voznika v Zgornji Sorici v občini Železniki Foto: Policija

Letos so v nesrečah na območju kranjske policijske uprave umrli trije udeleženci v prometu. 21 se jih je huje poškodovalo (v istem obdobju lani 18), še 108 pa je bilo lažje poškodovanih (v istem obdobju lani 120). Delež povzročiteljev prometnih nesreč, ki so bili pod vplivom alkohola, se je z 8,29 povečal na 13 odstotkov, so sporočili s kranjske policijske uprave.

Po avtocesti tudi 244, zunaj naselja pa 152 kilometrov na uro

Med prekrški so gorenjski policisti letos ugotovili tudi več hujših kršitev prometnih pravil, med njimi nevarne vožnje, visoke stopnje alkohola in enormne prekoračitve hitrosti, tudi 244 kilometrov na uro na avtocesti in 152 kilometrov na uro na cesti zunaj naselja. Policisti so zasegli 76 vozil in iz prometa izločili še več kot 350 udeležencev zaradi alkohola in drog.

"To je izživljanje, ki ga bomo zavoljo varnosti v prometu preprečili z več poostrenimi nadzori in doslednim ukrepanjem proti kršiteljem," napovedujejo na Policijski upravi Kranj.