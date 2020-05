Z vozilom trčila v drevo in umrla na kraju nesreče

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V sredo ob 15.45 se je na lokalni cesti Rahtelov vrh–Slovenj Gradec zgodila prometna nesreča s smrtnim izidom, v kateri je umrla 26-letna voznica osebnega vozila, so sporočili z Generalne policijske uprave. Nesreča se je zgodila, ko je voznica pripeljala v oster desni ovinek, potem pa zaradi neprilagojene hitrosti zapeljala naravnost z vozišča in trčila v drevo.

Nesreča se je zgodila, ko je 26-letna voznica vozila osebni avtomobil po lokalni cesti zunaj naselja Gmajna iz smeri Rahtelovega vrha proti Slovenj Gradcu. Ko se je z vozilom pripeljala v oster desni ovinek, je zaradi neprilagojene hitrosti zapeljala naravnost z vozišča in trčila v drevo. Voznica je pri tem utrpela tako hude poškodbe, da je umrla na kraju nesreče, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 105 prometnih nesreč, v katerih je ena oseba umrla, 12 nesreč se je končalo z lahkimi poškodbami, dve pa s hudimi. Po navedbah Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 61 kršitev javnega reda in miru ter 66 kaznivih dejanj.