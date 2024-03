Fides: Ni še čas za to

V torek je Fides organiziral izredno leto konferenco Zadnji klic v sili za javno zdravstvo, sklepe konference pa so predstavili na današnji novinarski konferenci. Konferenca se je odvila na stoti dan, odkar so vlado opozorili, da stvari v zdravstvu ne gredo v pravo smer.

"Namesto da bi ministrstvo za zdravje začelo reševati probleme v zdravstvu in začelo uresničevati obljube, smo bili priča nenehnim pravnim in verbalnim pritiskom tako na zdravstvo kot na dejavnosti, ki so bile usmerjene na to, da nas še dodatno obremenijo in onemogočijo v naših aktivnostih," je dejal predsednik sindikata Fides Damjan Polh.

Polh: To ni več stavkovni boj, to je boj za demokracijo

"Čeprav je vladna stran dejala, da stavka ni več potrebna in da se zadeve rešujejo, menimo, da še ni čas, da bi lahko stavko prekinili. Če povzamem prvi sklep. To ni več stavkovni boj, to je boj za demokracijo, za demokratična načela, za etičnost in moralnost vseh udeležencev. Tukaj breme nosi aktualna vlada, ki se nima ne volje ne časa pogovarjati z nami, tako kot je obljubila v sporazumu v januarja 2023, kjer je jasno zapisano, da zdravniki nismo krivi za trenutno stanje v zdravstvu, da vlada obsoja vse verbalne in druge pritiske na zdravstvo ter da se zavezuje, da bo povezala vse zdravniške organizacije pri pripravi prepotrebnih reform, zato da bi imelo slovensko javno zdravstvo boljšo prihodnost," je bil jasen Polh.

Po njegovih besedah veliko upanja polagajo na mediacijo, ki se bo začela ta teden.

Izredna letna konferenca je potekala pod geslom SOS za javno zdravstvo: strokovno, odgovorno, solidarno. Menijo, da tretji mesec stavkovnih aktivnosti vedno bolj razgalja težave slovenskega javnega zdravstva. "Jasno se je pokazalo, da v Sloveniji definicija javnega zdravstva stoji izključno na pripravljenosti zdravnikov in drugih zaposlenih v zdravstvu, da vsak teden opravijo več deset ur nadur," so zapisali v sporočilu za javnost.

Poudarili so, da tega ne morejo sprejeti, zato so še toliko bolj prepričani, da je skrajni čas za konkurenčno javno zdravstvo, ki bo privlačno za zdajšnje in prihodnje zaposlene v zdravstvu.

Fides je v ponedeljek vstopil v 11. teden stavke, ki je že pred tem postala najdaljša zdravniška stavka v Sloveniji. Sindikat zahteva sklenitev aneksa k tarifnemu delu kolektivne pogodbe za zdravnike in zobozdravnike, s katerim bi dvignili plače še starejšim zdravnikom po tistem, ko so večini mlajših zdravnikov v prejšnjem letu dvignili plačo za pet plačnih razredov.