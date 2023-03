Fascinanten dosežek slovenskega dijaka

Drugouvrščena je bila devetošolka Neža Iva Gajšek z 255 decimalkami. Za STA je pojasnila, da se je pomnenja lotila tako, da si je številke najprej razvrstila v skupine po tri, potem pa še v skupine po devet, da so bile v obliki telefonskih številk. Zaupala nam je, da je z rezultatom dokaj zadovoljna, glede na to, da je za učenje decimalk porabila dva tedna. Najmlajša udeleženka letošnjega tekmovanja je bila stara pet let in je zrecitirala okrog 200 decimalk.

Kaj je palača spomina?

Vsak od tekmovalcev se je na tekmovanje pripravljal na drugačen način. Nekdanji državni rekorder v recitiranju decimalk števila pi ter voditelj današnjega tekmovanja Nik Škrlec je za STA povedal, da se je učenja decimalk lotil s pomočjo tehnike pomnenja, ki se imenuje "palača spomina": "Pomaga pri pomnjenju česarkoli, še posebej pri številih, ki so ponavljajoča se množica." Na vprašanje, na kakšen način mu tehnike pomnenja pomagajo v vsakdanjem življenju, je Škrlec odgovoril, da so "tehnike pomnenja zelo uporabne, saj je spomin ključna stvar, ki nas spremlja na vsakem koraku v življenju".

Za STA je povedal, da bi se vsak odrasel lahko lotil takih podvigov, če bi v tem le našel veselje in izziv. Sam je s pomočjo grške mnemotehnike "palače spomina" zrecitiral 3141 decimalk in pred nekaj leti podrl državni rekord. Sedaj državni rekord v recitiranju pripada Tiborju Hvali. Ta je pred dvema letoma na tekmovanju znal povedati kar 10.123 decimalk.

Prvi dan števila pi so obeležili 14. marca leta 1988 v San Franciscu. Ta dan, na katerega se je leta 1897 rodil tudi znanstvenik Albert Einstein, leta 2018 pa umrl fizik Stephen Hawking, danes velja za mednarodni dan matematike. Dogodek je v Sloveniji leta 2007 prvič organiziral študent in zdajšnji profesor Simon Čopar, od takrat naprej pa se tradicionalno odvija vsako leto na isti dan.