Fantje, rojeni leta 2002, bodo dobili pošto Slovenske vojske

Več kot devet tisoč mladih fantov, rojenih leta 2002, bo v prihodnjih dneh po pošti prejelo seznanitev z vpisom v vojaško evidenco, s čimer bodo postali vojaški obvezniki. Zaradi ukrepov proti širjenju bolezni covid-19 skupinskih seznanitev s pravicami in dolžnostmi po več krajih po Sloveniji letos tako ne bo, so sporočili z ministrstva za obrambo.

Vpis vojaških obveznikov izvajajo v skladu z zakonom o vojaški dolžnosti in na podlagi podatkov uradne evidence o državljanih. Uprave za obrambo so skupaj s Slovensko vojsko (SV) in v sodelovanju z občinami ter srednjimi šolami pretekla leta organizirale dogodke, kjer so se fantje seznanili s tem, da vojaški obvezniki v miru sicer nimajo posebnih obveznosti do države, a se lahko to pod določenimi pogoji tudi spremeni, piše STA.

Na ministrstvu so še zapisali, da je tovrstna seznanitev tudi priložnost, da mladi spoznajo poklic vojaka v službi domovine, vojaško tehniko in oborožitev ter različne možnosti sodelovanja s SV.

Prejeli bodo tudi promocijski material

Letos takšna seznanitev zaradi epidemioloških razmer ne bo mogoča, naslovniki pa bodo zato na dom poleg vpisa prejeli še promocijski material s predstavitvijo zaposlitvenih možnosti in drugih oblik sodelovanja s SV. Vse, ki bi jih vojaški poklic dodatno zanimal, pa vabijo, da obiščejo spletno stran www.postanivojak.si, še piše STA.