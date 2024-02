Fajonova: Trajnega miru v Ukrajini ne bo, dokler ...

Razpravljavci na okrogli mizi ob drugi obletnici začetka vojne v Ukrajini so se danes na gradu Jable zavzeli za nadaljnjo podporo Ukrajini, ki mora ostati neomajna. Čeprav na nekaterih področjih že poteka obnova države, bo ta v ospredju šele po dosegi trajnega miru, so poudarili nekateri.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je v uvodnem nagovoru izrazila prepričanje, da trajnega miru v Ukrajini ne bo, dokler se ne bo zadostilo pravici, saj je treba zagotoviti, da Rusija ne bo ostala nekaznovana in da bo odgovarjala za svoja grozodejstva. Zagotovila je, da Slovenija ostaja podpornica Ukrajine in ji bo stala ob strani tudi na poti priključitve v Evropsko unijo.

Udeleženci okrogle mize v organizaciji Centra za evropsko prihodnost so podobno danes poudarili, da trenutno ni čas za zmanjševanje podpore Ukrajini. Evropski poslanec Klemen Grošelj (Renew/Svoboda) je ocenil, da je sicer med politiki zaznati nekaj utrujenosti, vendar je na splošno v EU glede na javnomnenjske raziskave podpora še vedno visoka.

Ameriška veleposlanica Jamie L. Harpootlian je zagotovila, da ZDA ostajajo odločne v podpori Kijevu, kar po njenem mnenju dokazuje tudi nedavno sprejet sveženj pomoči v senatu v višini 60 milijard dolarjev, ki sicer še čaka na potrditev v predstavniškem domu.

Črnčec: Trenutno sta najpomembnejši varnostna in vojaška podpora

Z državnim sekretarjem na obrambnem ministrstvu Damirjem Črnčcem sta se strinjala, da bi se morala začeti celostna rekonstrukcije države šele po dosegi trajnega miru. Pri čemer je treba po njenem prepričanju že zdaj vlagati v obnovo ključne infrastrukture, kot so na primer bolnišnice in energetska infrastruktura. Črnčec je medtem poudaril, da sta trenutno najpomembnejši varnostna in vojaška podpora.

Veleposlanik: Le gospodarstvo bo dovolilo ljudem, da se vrnejo v mirno življenje

Ukrajinski veleposlanik Andrij Taran je poudaril, da Ukrajina trenutno najbolj potrebuje zanesljive sisteme zračne obrambe. Zahvalil se je za vso dosedanjo podporo in pojasnil, da je Ukrajina od leta 2022 dobila 174 milijard dolarjev pomoči, od tega so je okoli 40 odstotkov porabili za vojsko.

Ob tem je poudaril velik pomen podpore občin. Pred vojno je bilo povezanih okoli 20 ukrajinskih in slovenskih občin, zdaj jih je okoli 14. Je pa to sodelovanje po njegovem prepričanju učinkovito in zelo plodovito. Tako so na primer mestne oblasti Buče ob obisku Kočevja spoznale prednosti podjetniškega inkubatorja za startupe in nova podjetja. Obnova gospodarstva je pomemben del obnove države. "Le gospodarstvo bo dovolilo ljudem, da se vrnejo v mirno življenje," je poudaril veleposlanik.

"Treba je stabilizirati Ukrajino, da lahko sami odločajo o svoji prihodnosti," je še dejal Grošelj. Da je treba samostojni Ukrajini zagotoviti ozemeljsko celovitost in suverenost, so poudarili tudi drugi govorci in se strinjali, da je treba Rusijo premagati.