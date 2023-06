Fajonova: Slovenija ostaja trdna podpornica BiH na njeni reformni poti

Fajonova je poudarila, da Slovenijo in BiH združuje marsikaj, od skupne preteklosti in želje po vzdrževanju tradicionalno prijateljskih odnosov med državama do skupne prihodnosti v okviru EU, kamor spada tudi BiH.

Ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon je v Sloveniji prvič gostila ministra za zunanje zadeve Bosne in Hercegovine Elmedina Konakovića. Največji del pogovorov je bil namenjen pregledu nadaljnjih korakov za hitrejši napredek BiH na poti v EU, seznanitvi z aktualnimi razmerami v državi in priložnostmi za okrepitev dvostranskega sodelovanja, predvsem na področju gospodarstva.

Fajonova je poudarila, da Slovenijo in BiH združuje marsikaj, od skupne preteklosti in želje po vzdrževanju tradicionalno prijateljskih odnosov med državama do skupne prihodnosti v okviru EU, kamor spada tudi BiH.

"Slovenija si je kot velika podpornica BiH na njeni reformni poti močno prizadevala za to, da je lani pridobila status kandidatke. Ravno včeraj smo ob 20. obletnici vrha EU – Zahodni Balkan v Solunu skupaj s predsednico Natašo Pirc Musar in predsednikom vlade Robertom Golobom v skupni izjavi ponovno podali jasno sporočilo Slovenije, da si bomo še naprej odgovorno prizadevali za širitev EU na Zahodni Balkan," je na novinarski konferenci poudarila Tanja Fajon.

Izrazila pripravljenost Slovenije za pomoč s svojim znanjem in strokovnjaki

Glede aktualnih razmer v BiH in njenega približevanja EU je pohvalila pozitivne korake in ambicije EU za izvedbo reform, kar se že odraža v določenem napredku. "Prihodnji meseci bodo ključni, da BiH pokaže rezultate pri izpolnjevanju prednostnih nalog, potrebnih za začetek pristopnih pogajanj z Evropsko unijo. Nekaj takih pomembnih korakov je bilo že narejenih in resnično si želim, da bi ta napredek prepoznal tudi vrh EU, ko se bo odločal o nadaljnjih korakih v širitvi do Ukrajine in Moldavije," je opozorila ministrica.

Ob tem je ponovno izrazila pripravljenost Slovenije za konkretno pomoč s svojim znanjem in strokovnjaki. Glede dvostranskih odnosov sta se ministra strinjala, da sta Slovenija in BiH v zadnjem času močno okrepili politično in gospodarsko sodelovanje. "Izjemno me veseli, da se obseg blagovne menjave med državama približuje rekordnima dvema milijardama evrov in da beležimo rast na praktično vseh segmentih. Prav tako je imenovanje slovenske veleposlanice v Ženevi za predsedujočo delovni skupini za pristop Bosne in Hercegovine k Svetovni trgovinski organizaciji izraz naše dolgoletne in vsestranske podpore Bosni in Hercegovini," je še povedala.

Ministra sta se zavzela za okrepitev sodelovanja tudi na multilateralnem področju. "Ministru sem zagotovila, da bo Slovenija kot nestalna članica Varnostnega sveta Organizacije združenih narodov (OZN) v obdobju 2024–2025 bdela nad tem, da bo regija Zahodnega Balkana umeščena na agendo Varnostnega sveta, če in ko bo to potrebno," je poudarila Fajonova. Izrazila je zadovoljstvo nad tem, da je bil imenovan novi visoki predstavnik Bosne in Hercegovine za nasledstvo, kar omogoča oživitev dialoga med državami naslednicami na ravni visokih predstavnikov.

Glede aktualnih razmer v regiji pa sta se ministra strinjala, da je dogajanja na severu Kosova izjemno skrb vzbujajoče, in pozvala k umiritvi razmer.

