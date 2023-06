Vox populi: Po priljubljenosti najbolj napredovala Tanja Fajon

SD bi se z 8,9 odstotka glasov volivcev uvrstila na tretje mesto (maja sedem odstotkov). Vse druge parlamentarne stranke so pri merjenju strankarske preference ostale na ravneh, primerljivih z majskimi. Gibanje Svoboda s 25,1 odstotka ostaja na vodilnem mestu z najvišjo podporo volivcev (maja 24,8 odstotka), sledi SDS z 20,1 odstotka (maja 20,7 odstotka). NSi zaseda četrto mesto s 6,9 odstotka, kar je isto kot maja, Levica pa peto mesto s 4,8 odstotka (maja 4,7 odstotka).

Izračun sedežev v DZ kaže, da bi koalicijo Gibanja Svoboda, SD in Levice po anketi Vox populi v parlamentu zastopalo 52 poslancev. Opozicijska SDS bi imela še vedno 27 poslancev, NSi pa bi imela enega poslanca več, in sicer devet, poroča Dnevnik.

Delež neopredeljenih je za 1,2 odstotne točke manjši kot maja in znaša 25,9 odstotka, šest odstotkov vprašanih ne bi volilo (maja 5,1 odstotka), 2,3 odstotka bi jih volilo druge stranke (maja 3,4 odstotka). Pod druge stranke so anketiranci navedli Piratsko stranko, SNS, Vesno, DeSUS, SLS, Zelene, Resnico in SAB.

Priljubljenost narasla tudi vladi

Izglasovanje nestalnega članstva Slovenije v Varnostnem svetu ZN je koristilo tudi vladi, saj njeno delo po junijskih podatkih kot uspešno ocenjuje 50,3 odstotka anketiranih, maja je bilo takih 45,8 odstotka. Kot neuspešno je delo vlade ocenilo 43,2 odstotka vprašanih, maja je bilo takih 48,2 odstotka.

Na lestvici priljubljenosti slovenskih politikov je prvo mesto zasedla predsednica republike Nataša Pirc Musar, na drugo mesto se je prebila ministrica za zunanje in evropske zadeve in predsednica SD Tanja Fajon. Poslanec SDS in ustanovitelj Platforme sodelovanja Anže Logar ostaja tretji, pred premierjem in predsednikom Gibanja Svoboda Robertom Golobom. Sledi evropska poslanka EPP/NSi Ljudmila Novak. Predsednik NSi Matej Tonin je osmi, koordinator Levice in minister za delo Luka Mesec pa je 15. Vodja SDS Janez Janša je na dnu lestvice na 20. mestu. Slabše kot prejšnji mesec je bil ocenjen le minister Danijel Bešič Loredan, ki je z drugega zdrsnil na sedmo mesto.

V samostojni Sloveniji smo doslej imeli devet predsednikov in eno predsednico vlade. Po priljubljenosti se najvišje na lestvici še vedno uvršča Janez Drnovšek s 46,8 odstotka glasov anketirancev. Preostali za njim po glasovih krepko zaostajajo, drugi na lestvici s 15,2 odstotka je Borut Pahor, tretji pa Janez Janša z 11,6 odstotka, poroča Dnevnik.

Po junijskih podatkih Ninamedie za Dnevnik minister za zdravje Danijel Bešič Loredan najbolje opravlja svoje delo, zanj je glasovalo 32,3 odstotka anketirancev. Z 21,4 odstotka glasov je na drugem mestu ministrica za zunanje in evropske zadeve Tanja Fajon, na tretjem mestu pa minister za gospodarstvo, turizem in šport Matjaž Han z 21,2 odstotka. Kljub temu, da je Bešič Loredan najbolje ocenjen minister, je na lestvici ministrov, ki najslabše opravljajo svoje delo, zasedel drugo mesto s 17,2 odstotka. Na tej lestvici je prvo mesto zasedel minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec, tretje mesto pa ministrica za infrastrukturo Alenka Bratušek s 7,1 odstotka.

Agencija Ninamedia je javnomnenjsko raziskavo za Dnevnik opravila med 12. in 14. junijem na reprezentativnem vzorcu 700 anketirancev.