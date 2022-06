Na obisku v Sloveniji visoka predstavnica Ukrajine

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Predsednik Republike Slovenije Borut Pahor je sprejel podpredsednico parlamenta Ukrajine Oleno Kondratiuk, ki se mudi na obisku v Republiki Sloveniji. 🇸🇮🤝🇺🇦 pic.twitter.com/eOh9hnAQ8m — Borut Pahor (@BorutPahor) June 7, 2022

Fajonova poudarila podporo Slovenije pri procesu vstopa Ukrajine v EU

Slovenska zunanja ministrica Tanja Fajon je izrazila polno podporo Ukrajini in poudarila, da Slovenija obsoja ruski napad na to državo. Pozvala je tudi k neodvisni mednarodni preiskavi kršitev človekovih pravic v Ukrajini in dejala, da sta s sogovornico razpravljali o procesu vstopa Ukrajine v Evropsko unijo.

🇸🇮🤝🇺🇦



Ministrica @tfajon je podpredsednici Vrhovne rade Ukrajine Kondratiuk zagotovila podporo Slovenije evropski 🇪🇺 perspektivi Ukrajine. Obljubila je tudi nadaljnjo pomoč, med drugim na področju razminiranja, ki bo pomembno za obnovo Ukrajine. pic.twitter.com/mYwAYiG5QJ — MFA Slovenia (@MZZRS) June 7, 2022

"Slovenija podpira jasno evropsko perspektivo Ukrajine, vendar moramo v tem procesu obdržati senzibilnost samega procesa širitve EU in perspektivo za članstvo držav Zahodnega Balkana," je dejala Fajonova. Dodala je, da pot ne bo lahka, vendar sta se s Kondratjukovo zavezali, da "bosta naredili vse za to, da Ukrajini pomagamo na poti do članstva v EU".

Slovenski veleposlanik se vrača v Kijev

Fajonova je dejala še, da so na ministrstvu ta teden oblikovali posebno delovno skupino, ki bo pomagala Ukrajini in jo podpirala na različnih področjih. Napovedala je, da se v torek v Kijev vrača slovenski veleposlanik Tomaž Mencin, ki se je ob začetku ruske invazije umaknil v Rzeszow na Poljskem.

"Zavedamo se, da nas čakata veliko trdega dela in dolga pot"

Kondratjukova se je najprej zahvalila Sloveniji za vso pomoč, tako humanitarno kot vojaško in gospodarsko, ter za jasno obsodbo ruskega napada. Dejala je, da so bili pogovori pozitivni, Fajonovi in novi slovenski vladi pa je ob tem čestitala za uspeh na volitvah.

Poudarila je, da je za Ukrajino pridobitev statusa kandidatke za članstvo v EU izredno pomembna, in se zahvalila za izraženo podporo Slovenije pri tem vprašanju. Ob tem je dejala, da Ukrajina podpira tudi pristop držav Zahodnega Balkana v EU, saj je po njenem mnenju vsaka širitev Unije pozitivna.

"Zavedamo se, da nas čakata veliko trdega dela in dolga pot, preden postanemo polnopravna članica EU. Toda Ukrajina je pripravljena. Izpolnili smo dva vprašalnika Evropske komisije, ki je bila z odgovori zadovoljna. Lahko potrdim, da je Ukrajina izpolnila 65 odstotkov zahtev za pridobitev statusa kandidatke za članico EU," je dejala Kondratjukova.

Bližnjic za vstop v Unijo ne bo

V EU in nekaterih državah članicah medtem opozarjajo, da bližnjic za vstop v Unijo ne more biti. Nekatere države Zahodnega Balkana na status kandidatke čakajo že leta.

Kondratjukova je dejala, da bi status kandidatke za Ukrajino pomenil pomembno zmago nad ruskim predsednikom Vladimirjem Putinom in dokaz enotne podpore pri vstopu Ukrajine v EU. Ob tem je poudarila, da Ukrajina ne zanika prizadevanj držav Zahodnega Balkana za vstop v EU, vendar bo "prehodila lastno pot".

Fajonova je dodala, da se zaveda velikega simbolnega pomena statusa kandidatke za članstvo za Ukrajino. "Delali bomo v smeri, da Slovenija čim prej podpre status kandidatke, ključnega pomena za napredek pa seveda ostaja izpolnjevanje kriterijev in meril," je še dejala zunanja ministrica.

V parlamentu bosta Kondratjukovo sprejela predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in predsednik DS Alojz Kovšca. Zatem se bo sestala še s člani parlamentarnih odborov za zunanjo politiko, za zadeve EU in za obrambo.