Fajonova ob vložitvi kandidature: Imamo močno listo in jasne cilje

Kandidati SD in DeSUS so danes na Državno volilno komisijo vložili kandidatno listo za evropske volitve. Nosilka liste SD Tanja Fajon je ob tem povedala, da je ponosna na to, da imajo močno listo in jasne cilje, kakšno Evropo želijo. Nosilec liste DeSUS Igor Šoltes pa je poudaril, da bodo glas preslišanih in potisnjenih v ozadje.

Tanja Fajon je izpostavila vprašanje delovnih mest, podnebja, varnosti, migracij in drugih izzivov. "Te evropske volitve bodo prelomne za prihodnost Evrope, ali bomo šli po poti nevarnega razkroja ali po poti močne Evrope," je ocenila Fajonova in poudarila, da bo vsak glas izjemno pomemben.

Med glavnimi poudarki kampanje, ki se bo formalno začela v petek, bo po besedah Fajonove zlasti vprašanje, kako Evropejcem povrniti zaupanje v evropske institucije. Menila je, da slednje v zadnjih 20 letih vodijo konzervativne sile, ljudje po njenem mnenju vidijo nepošteno obdavčitev, multinacionalke, korporacije, bogataše, ki davkov ne plačujejo. Ta trend želijo obrniti, ob čemer je Fajonova poudarila, da je močna in enotna Evropa za Slovenijo izjemno pomembna.

S konkurenco se ne ukvarjajo

Razdrobljenosti glasov na levem političnem polu se vodilna kandidatka SD ne boji, s konkurenco se, kot pravi, ne ukvarjajo. Po njenih navedbah imajo dobro ekipo, pa tudi sicer na evropskem parketu socialna demokracija spet pridobiva na moči, kar je pozitiven trend, kjer vidi možnost za preobrat.

Po ocenah Fajonove lahko SD dobi tudi dva mandata v Evropskem parlamentu. Na vprašanje, ali lahko rezultat na volitvah vpliva na razmerja med koalicijskimi strankami in tudi na iskanje kandidata za komisarja, je odgovorila z oceno, da bodo rezultate analizirali po volitvah. Prav tako bodo o kandidatu za komisarja odločali po tistem, ko bo jasen rezultat. "Tisti, ki bo naslednji komisar iz Slovenije, pa bi moral tudi čez evropske volitve. Ljudje imajo pravico vedeti, kdo bo komisar," je poudarila.

Kampanjo bodo organizirali sami, finančni vložek bo skromen

Generalni tajnik SD Dejan Levanič je pojasnil, da bodo tudi to kampanjo organizirali sami, finančni vložek pa da bo skromen. Predvsem bodo uporabili razvejano mrežo stranke in bili čim več med državljani. Smiselno se jim zdi ljudem v pogovorih pojasniti, da so te evropske volitve izjemno pomembne in da je tako pomembna udeležba.

DeSUS na volitve s sloganom Šoltes, naš človek v Bruslju

Kandidati DeSUS so na Državno volilno komisijo danes vložili listo za evropske volitve, na katere se podajajo s sloganom Šoltes, naš človek v Bruslju. Nosilec liste Igor Šoltes poudarja, da bodo glas preslišanih in potisnjenih v ozadje. Prvak DeSUS Karl Erjavec medtem računa na stabilno bazo in pričakuje, da bodo ohranili mesto evroposlanca.

Levosredinske stranke se niso uspele povezati, a Erjavec se razdrobljenosti glasov ne boji. Po njegovih ocenah bo volilna udeležba verjetno nizka in če bodo prepričali svoje člane in simpatizerje, bodo po njegovem prepričanju uspešni. Prepričan je, da bo Šoltes v Evropskem parlamentu, kjer je DeSUS v iztekajočem mandatu zastopal Ivo Vajgl, nadaljeval delo, ki je pomembno za DeSUS.

Šoltes je sicer aktualni evroposlanec Zelenih, pred kratkim pa se je pridružil DeSUS. Po njegovem mnenju je namreč treba nadaljevati delo na pomembnih temah za evropsko prihodnost. Danes je izpostavil vprašanje dolgožive družbe, minimalnih standardov za starejše, okolja in naravnih virov, zdrave hrane ter socialne pravičnosti. "Ta vprašanja morajo imeti svojega zagovornika tudi v prihodnje," je prepričan.

Kampanja jih bo stala 30 tisočakov

Napovedal je raznoliko kampanjo, terensko delo in tudi nagovarjanje volivcev prek socialnih omrežij. DeSUS bo kampanjo organizirala sama, stroške načrtujejo v okvirni višini 30 tisoč evrov, je pojasnil Erjavec.

Danes je tudi ocenil, da bo po evropskih volitvah zelo turbulentno notranjepolitično obdobje oz. se bodo učvrstile stranke, ki bodo imele svoje predstavnike v Evropskem parlamentu. Kandidat za evropskega komisarja pa bo po njegovem mnenju verjetno odločitev premierja Marjana Šarca. Ob tem Erjavec še ugotavlja, da bo slej ko prej prišlo tudi do povezovanja tudi na levem političnem polu, saj je "tako razdrobljeno težko voditi državo".

Šoltesu na listi DeSUS sledijo asistent evroposlanca Vajgla Damjan Stanonik, izvršna direktorica Slovenske filantropije Tereza Novak, upokojenka Zdenka Gajzer, lastnik podjetja iz Izole Vitomir Mavrič, vodja oddelka kontrole kakovosti v Leku Maja Sušec, vodja prodaje ključnim kupcem v Vina Kras Peter Boršič in vodja sektorja za stanovanja na okoljskem ministrstvu Vesna Dragan. Erjavec kandidatno listo označuje za zelo kakovostno.