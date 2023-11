Fajonova napovedala odprtje novega slovenskega veleposlaništva

"Državi si delita zavzemanje za mir na Bližnjem vzhodu. Zaščita civilistov, krepitev humanitarne pomoči v Gazi in preprečitev, da se konflikt ne razširi, je za nas izjemnega pomena. To so prizadevanja Slovenije v mednarodni skupnosti," je na skupni novinarski konferenci dejala Tanja Fajon. Poudarila je, da se Slovenija zavzema tudi za čimprejšnje humanitarno premirje, ki bi nato vodilo do prekinitve ognja.

"Dejstvo je, da smo zadnjih 15 let ali več zanemarjali bližnjevzhodni mirovni proces, zdaj pa imamo ponovno priložnost, da z oživitvijo tega procesa naredimo konkretne korake k oblikovanju rešitve dveh držav," je še dodala.

"Alžirija je naša 3. najpomembnejša gospodarska partnerica v Afriki. Veselim se implementacije lani podpisanega sporazuma o gospodarskem sodelovanju. Veliko priložnosti za okrepitev sodelovanja je še na področjih energetike, #UI, digitalizacije, kmetijstva itd." - MZEZ @tfajon. pic.twitter.com/4KLc9rcxM6 — MFEA Slovenia (@MZEZ_RS) November 6, 2023

Krizo označil za konkreten primer neukrepanja Varnostnega sveta ZN

Tudi alžirski zunanji minister je opozoril na zaostrovanje razmer v Gazi in krizo na Bližnjem vzhodu označil za konkreten primer neukrepanja Varnostnega sveta ZN, ki po njegovem mnenju trenutno ne izpolnjuje pričakovanj članic po ohranjanju in vzdrževanju miru v mednarodni skupnosti. "Stališče Slovenije o Bližnjem vzhodu je zelo cenjeno," je dodal.

V okviru obiska bosta ministra sicer razpravljala o krepitvi sodelovanja med državama, zlasti na področju gospodarstva in v okviru bodočega delovanja kot nestalni članici Varnostnega sveta ZN v obdobju 2024–2025.

Alžirija je za Slovenijo tretja najpomembnejša gospodarska partnerica v Afriki, je dejala ministrica in spomnila, da sta državi lani podpisali sporazum o gospodarskem sodelovanju. "Področja, kjer vidimo možnosti za nadaljnje sodelovanje, so obnovljivi viri energije, kmetijstvo in čebelarstvo, digitalizacija, umetna inteligenca in nove tehnologije, seveda pa tu ne moremo mimo energetike," je poudarila.

Sodelovanje na področju energetike se je namreč okrepilo novembra lani, ko je veletrgovec s plinom Geoplin z alžirskim energetskim velikanom Sonatrach podpisal pogodbo o dobavi zemeljskega plina. Geoplin tako od 1. januarja zemeljski plin v Slovenijo dobavlja tudi iz Alžirije, triletna pogodba pa predvideva dobavo 300 milijonov kubičnih metrov plina letno, kar naj bi pokrilo okoli tretjino slovenskih potreb.

Smo v postopku odpiranja veleposlaništva v Alžiriji

"Izpostavila bi še, da smo v postopku odpiranja veleposlaništva v Alžiriji. Tudi Alžirija napoveduje podobne korake in nedvomno bo to še dodatno okrepilo naše sodelovanje v prihodnje," je dejala in dodala, da je Slovenija oktobra v Alžirijo napotila začasnega odpravnika poslov, ki je začel s postopki odpiranja slovenskega veleposlaništva.

Alžirski minister je medtem naznanil, da bo država kmalu zaprosila za akreditacijo prvega alžirskega veleposlanika v Sloveniji.

"Z veseljem sporočam, da se je Alžirija pridružila Mednarodnemu raziskovalnemu centru za umetno inteligenco pod okriljem Unesca s sedežem v Sloveniji," je dejal Attaf in dodal, da si Alžirija želi okrepiti sodelovanje na področju digitalne ekonomije, turizma ter informacijske in komunikacijske tehnologije.

Ministra bosta med obiskom razpravljala tudi o podpisu memoranduma o sodelovanju med ministrstvoma za zunanje zadeve.

Alžirski zunanji minister se je na obisku v Sloveniji srečal tudi s predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Foto: STA