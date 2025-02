Nova zunanjepolitična strategija Slovenije je pregleden in dolgoročno naravnan dokument, je na današnji seji zunanjepolitičnega odbora DZ dejala zunanja ministrica Tanja Fajon. Med zagovarjanjem strategije je pojasnila, da ta odseva aktualno dogajanje v svetu, in se zavzela za večjo usklajenost zunanjepolitičnega delovanja vseh državnih akterjev.

"Strategija opredeljuje ključne usmeritve za uresničevanje in doseganje ciljev slovenske zunanje politike. Je sodoben, pregleden dokument, ki je naravnan dolgoročno," je med predstavitvijo dokumenta povedala Fajon in pojasnila, da je nova strategija predvsem odgovor na aktualne geopolitične razmere po svetu.

Zavzela se je za večjo usklajenost zunanjepolitičnega delovanja vseh državnih akterjev. "Enotnost in usklajenost sta ključna za učinkovito zunanjepolitično delovanje in doseganje rezultatov," je še dodala.

Glavna načela so vključenost, odgovornost, varnost, solidarnost in znanje

Novo zunanjepolitično strategijo Slovenije je vlada sprejela decembra lani. Glavna začrtana načela v strategiji so vključenost, odgovornost, varnost, solidarnost in znanje. Dokument je dolg 15 strani, s čimer je bistveno krajši od obstoječega. Gre sicer za krovno usmeritev zunanje politike, iz nje pa bodo nato izhajali na posamezna področja prilagojeni izvedbeni akti.

Kritike na račun feminizma v strategijo

Poslanca SDS Žan Mahnič in Andrej Kosi sta strategijo označila za "prosti spis", češ da so končni cilji dokaj nejasni. Kosi je še dejal, da je dokument zastarel, ker ne izraža dejanskega stanja, ki se dogaja po svetu. Kritična sta bila tudi do vključenosti feminizma v strategijo.

Glede te kritike je Fajon pojasnila, da imajo feministično zunanjo politiko v zunanjepolitični strategiji tudi desne in liberalne vlade. "Tu ne gre za nov koncept. Gre za strategijo, ki naslavlja in poziva državo k spodbujanju dobrih praks in vrednot za enakost spolov," je povedala.

Fajon tudi o Ukrajini in Gazi

Na vprašanja poslanca Miroslava Gregoriča (Svoboda) in Mahniča, povezana z vojno v Ukrajini in prihodnostjo odnosov z Rusijo, je odgovorila, da trajen in pravičen mir, ki je sprejemljiv za Ukrajino, ostaja prioriteta za Slovenijo. Ponovila je, da morata Ukrajina in Evropa biti prisotni na mirovnih pogajanjih.

"Vse, kar bi sililo Ukrajino v kapitulacijo oziroma spreminjanje mednarodno priznanih meja, bi pomenilo nevaren zgodovinski presedan," je opozorila. Spomnila je tudi na razprave v nekaterih evropskih državah o napotitvi mirovnih sil v Ukrajino in dodala, da nihče v tem trenutku ne govori o napotitvi slovenskih vojakov v Ukrajino.

Na vprašanje o odnosu Slovenije do Izraela je dejala, da si bo Slovenija še naprej prizadevala za mir v regiji, ki da je tudi v interesu Izraela. Izrazila je skrb nad nasiljem na zasedenem Zahodnem bregu in dodala, da je kakršnokoli nasilno razseljevanje Palestincev iz Gaze nesprejemljivo in v nasprotju z mednarodnim pravom.

Fajon se je odzvala tudi na predlog izraelske vlade, ki je predlagala odprtje drugega častnega konzulata v Sloveniji. S tem je vlada seznanjena, a o predlogu še ni odločala, je povedala Fajon.

"Izraelska vlada predlaga kandidata in odprtje konzulata. Postopek v Sloveniji je povsem običajen, in sicer, da se pregleda vse vidike. Vlada, ki mora o tem odločati, še ni odločala," je povedala Fajon. Dodala je, da Slovenija z Izraelom ni pretrgala diplomatskih stikov, in spomnila, da Slovenija tudi ni poenotena v obsodbi izraelske agresije v Gazi.

Glede kritike Kosija na področju migracij, zlasti o politiki do sirskih prošenj za azil, pa je Fajon dejala, da je Sirija država v tranziciji in da bi bilo ta hip vračanje ljudi v Sirijo prenagljeno. "Treba je opolnomočiti državo, da se omogoči varno vračanje ljudi in normalno življenje," je dodala.