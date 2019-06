EU-volitve: znani končni izidi, volilna udeležba v Sloveniji najvišja do zdaj

Znani so končni izidi volitev poslancev iz Slovenije v Evropski parlament. Na državni volilni komisiji (DVK) in okrajnih volilnih komisijah so izidom glasovanja na volilni dan 26. maja prišteli še glasove iz tujine. Ti na razdelitev slovenskih mandatov v Evropskem parlamentu niso vplivali, so pa prispevali k rekordni udeležbi na evropskih volitvah v Sloveniji.

Državna volilna komisija (DVK) in okrajne volilne komisije so v torek ugotovile še izide glasovanja volivcev v tujini. Ti volivci so na diplomatsko-konzularnih predstavništvih in po pošti skupaj oddali 8.920 veljavnih glasov.

Glasovi iz tujine prispevali k rekordni udeležbi na evropskih volitvah

Ti izida evropskih volitev niso bistveno spremenili. V Evropski parlament so bili z liste SDS in SLS izvoljeni Milan Zver, Romana Tomc in Franc Bogovič, z liste SD Tanja Fajon in Milan Brglez, z liste LMŠ Irena Joveva in Klemen Grošelj, z liste NSi pa Ljudmila Novak.

Glasovi iz tujine niso bistveno spremenili izida evropskih volitev. Foto: Bojan Puhek

Glasovi volivcev iz tujine so sicer prispevali k rekordni udeležbi na evropskih volitvah v Sloveniji. Teh se je namreč udeležilo 28,89 odstotka volilnih upravičencev, kar je največ do zdaj. Na volitvah v Evropski parlament je leta 2014 glasovalo 24,55 odstotka, leta 2009 28,37, leta 2004 pa 28,35 odstotka volilnih upravičencev.

Mandate evropskih poslancev bo moral potrditi državni zbor

Končne izide volitev bo DVK ugotovila in potrdila na četrtkovi seji. Ko bodo izidi postali uradni, bo moral izvolitev evropskih poslancev potrditi še državni zbor. Končni izidi volitev o tem, koliko mandatov v Evropskem parlamentu so osvojile posamezne stranke oziroma liste s številom in deležem glasov, ki so jim jih zaupali volivci, so objavljeni v spodnji tabeli.