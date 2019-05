Cerar bo jeseni preveril, ali mu stranka še zaupa

Na ponedeljkovem kolegiju predsednika so se po Cerarjevih besedah strinjali, da slab rezultat na evropskih volitvah - SMC je uspelo zbrati 1,6 odstotka podpore - zahteva podrobno analizo, nekatere kadrovske spremembe in temeljito vsebinsko prenovo, da bo stranka pripravljena vstopiti v priprave na naslednje državnozborske volitve.

Na kongresu bo priložnost za preverjanje zaupanja

V odgovoru na novinarsko vprašanje, ali se bo na kongresu torej potegoval za nadaljnje vodenje stranke, je Cerar ponovil, da bo to priložnost za preverjanje zaupanja. "Mislim, da je to dovolj jasno povedano," je ocenil. Na kongresu bodo po napovedih razpravljali tudi o programski viziji stranke, naredili pa bodo tudi nekatere organizacijske spremembe.

Cerar je ob te še napovedal, da bodo v stranki v intenzivnih pripravah na jesenski kongres izkoristili za notranjo razpravo ter pogovore o spremembah statuta in programa. "S prenovo programa, z novo vizijo želimo iti v prihodnje obdobje," je napovedal.

"Delo SMC ne bo nikakor v ničemer zastalo"

Prav tako bodo v tem času ministri in poslanci SMC odgovorno in intenzivno delali vsak na svojem področju oziroma v državnem zboru. "Delo SMC ne bo nikakor v ničemer zastalo," je zagotovil. Napovedal je tudi intenzivno podporo vladi in koaliciji v korist države.

"Kljub zamajanemu zaupanju volivcev v SMC, ima stranka dovolj močno ekipo, da bomo zmogli opraviti kritično razpravo in storiti vse, kar je treba za ustrezno nujno prenovo stranke," je prepričan Cerar. Kot je dejal, so njihova moč štirje ministri, deset poslancev, nekaj županov, člani lokalnih odborov, svetniki ter drugi simpatizerji in podporniki.

SMC želi biti glas liberalno-socialnih vrednot v Sloveniji

Liberalno-socialne vrednote so na letošnjih evropskih volitvah pridobile na pomenu, zato želijo v SMC biti še naprej njihov glas v Sloveniji. "Ne moremo v en glas trditi, da so se v Evropi okrepili liberalci in zeleni, doma pa dovoliti, da se ruši okoljski in gospodarski minister, ministrica za delo, minister za zunanje zadeve," je bil kritičen in ob tem poudaril, da v SMC delujejo državotvorno.

"Kot politika me skrbi in žalosti, da državotvorna drža danes ne prinaša uspeha, ampak rine stranko pod prag. SMC bo vedno za združevanje moči v vladi, koaliciji, evropskih povezavah in še posebej v sami stranki," je še dejal Cerar.

Cerar si želi povezovanja z drugimi strankami

Na vprašanje, ali je pred prihodnjimi volitvami morda pričakovati notranjepolitična povezovanja med liberalnimi strankami, je Cerar odvrnil, da bi si tega želel. Da je SMC povezovalna stranka, po njegovih besedah dokazujejo že od nastanka. Ponovno je obžaloval, da se koalicijske liberalne stranke niso uspele povezati v skupno listo, kar bi jim skupaj prineslo enega evropskega poslanca več.

"To bi bilo tudi v interesu tistih vrednot, ki jih SMC v okviru evropske skupine Alde zagovarja," je dejal Cerar. To so tudi vrednote, na katerih temelji Evropa in na katerih bo preživela. Zato si tudi želijo močnejše liberalne skupine v Sloveniji in dolgoročnega povezovanja. Do tega pa je po njegovih besedah treba priti organizirano.

"Če že zdaj ni bilo volje, da bi se povezali za te volitve, potem si predstavljam, da ta proces povezovanja ne bo lahek. Prepričan sem, da ga moramo začeti vsaj z nekim tvornim dialogom, pa da vidimo, do kje bomo prišli," je še dejal Cerar.