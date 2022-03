Ernest Petrič in Borut Pahor sta sprejela odločitev

Predsednik republike Borut Pahor je podpisal ukaz, s katerim bo Ernestu Petriču v petek prenehala funkcija svetovalca predsednika republike, so sporočili s predsednikovega urada. Pahor in Petrič sta se namreč dogovorila, da bosta zaradi Petričevega aktivnejšega političnega udejstvovanja z začetkom kampanje zaključila njuno formalno sodelovanje.

Pahor se je ob tem Petriču, ki mu je kot nekdanji predsednik ustavnega sodišča, ugledni strokovnjak za mednarodno pravo in mednarodne odnose, univerzitetni profesor in dolgoletni diplomat skoraj pet let svetoval na področjih mednarodnih odnosov in mednarodnega prava, odnosov s sosedi, razmerami v regiji in prihodnostjo Evropske unije, zahvalil za sodelovanje, so v sporočilu za javnost še zapisali v uradu predsednika republike.