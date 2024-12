Enostavno in varno plačevanje s pametnimi napravami

Praznični del leta je tu in spremlja ga tudi več nakupov. Da bo ta del prazničnih tednov kar se da brezskrben, lahko poskrbite sami. Predvsem z izbranim načinom plačevanja, ki prinaša udobje in varnost.

Foto: VISA

Eno izmed načinov plačevanja, ki prinaša udobje in varnost, je mobilno plačevanje, kjer se plačilo izvede s pomočjo pametnega telefona ali pametne ure. V zadnjem času tovrstni načini plačevanja postajajo vedno bolj priljubljeni. A kljub temu je med nami še vedno kar nekaj tistih, ki se z enostavnostjo in varnostjo plačil s pametnimi napravami še niso srečali oz. ne vedo, kje začeti.

Mobilna plačila, kot že ime pove, se izvajajo z mobilno napravo – pametnim telefonom, tablico ali pametno uro. Ta kategorija vključuje tako plačila v spletnih trgovinah ali aplikacijah kot tudi brezstična plačila. Točno tako, z mobilno napravo lahko plačujete na način, podoben plačevanju s plačilno kartico.

Kako začeti svojo pustolovščino z mobilnimi plačili – hitro, enostavno za uporabo in varno?

Prvič – plačevanje s telefonom je enostavno

Mobilna plačila imajo veliko prednost, saj se izvajajo s pametno napravo, ki jo skoraj vedno imamo pri sebi – telefonom (ali natančneje pametnim telefonom) ali pametno uro. Pametna naprava je danes naš stalni spremljevalec, ki ga vedno nosimo v žepu, roki (ali na roki) ali v torbici.

Večina pametnih telefonov in pametnih ur zdaj podpira mobilna plačila, kar omogoča plačevanje s kartico Visa, ki jo v pametno napravo dodate v treh preprostih korakih.

Dodajte svojo kartico Visa v aplikacijo na pametnem telefonu ali pametni uri, ki podpira to funkcijo. Pri številnih napravah lahko na primer posnamete fotografijo svoje kartice, kar omogoča hitro nalaganje kartice v denarnico pametnega telefona, nato pa sami vnesete CVV-kodo. Kartice Visa je mogoče v naprave številnih proizvajalcev dodati z uporabo ene od več rešitev, ki so trenutno na voljo na trgu. Vsa mobilna plačila Visa so brezplačna za uporabo. Naslednjič, ko boste v trgovini, namesto da bi vzeli denarnico in kartico, posezite po telefonu. V Sloveniji skoraj vsi terminali POS sprejemajo brezstična plačila, zato ni strahu, da te možnosti ne bi mogli uporabiti. Uporabite terminal, pri čemer predhodno potrdite plačilo s prstnim odtisom ali skeniranjem obraza – takšna rešitev je na voljo v nekaterih aplikacijah. Pri pametni uri te varnostne aktivnosti pogosto niso potrebne. Vendar pa bodo situacije, v katerih boste morali na terminalu POS zaradi dodatne varnosti vnesti številko PIN svoje kartice.

Drugič – plačujte mobilno in ne izgubljajte časa

Mobilna plačila v fizičnih trgovinah so hitra, v redkih primerih naprava zahteva vnos številke PIN. To je to odvisno od tipa in starosti telefona, v veliki večini pa zadostuje že biometrična prepoznava obraza ali prstnega odtisa. Avtorizacija se nato izvede s skeniranjem obraza ali prstnega odtisa ali številke PIN.

Foto: VISA

Tretjič – pri plačevanju s pametnimi napravami ostanite varni

Mobilna plačila so eden najvarnejših načinov plačevanja. Medtem ko bo izguba denarnice, polne kartic in dokumentov, verjetno pospešila srčni utrip in povzročila hladen pot, pri izgubi pametnega telefona nihče ne bo imel dostopa do vaših kartic.

Razlog je preprost – ko dodate svojo kartico v digitalno denarnico telefona, Visa z edinstvenim nizom številk, imenovanim digitalni žeton ali token, zamenja informacije, shranjene na kartici. Posledično občutljivi podatki o vaši kartici ne bodo dostopni nikomur.

Uporaba žetonov ima še eno veliko prednost. Tudi če izgubite telefon z žetonom kartice, shranjenim v njem, boste še vedno lahko uporabljali svojo fizično kartico, ne da bi jo morali zamenjati. Žeton je mogoče blokirati in ko je telefon najden, je mogoče izdati novega namesto blokiranega.

Digitalna denarnica? Kaj je to? Digitalne denarnice nimajo fizične oblike. Omogočajo vam virtualno shranjevanje plačilnih kartic, tako da lahko plačujete hitro in brez težav. Digitalne denarnice lahko delujejo kot rešitve v aplikaciji ali pa brskalniku, to pomeni, da delujejo tako na pametnih telefonih kot tudi na vašem računalniku. Navidezno denarnico začnete uporabljati tako, da vnesete podatke o kartici, kot so številka kartice, datum veljavnosti in varnostna koda. Ti občutljivi podatki se nato šifrirajo in nadomestijo z edinstvenim nizom številk, imenovanim token oz. žeton. In zakaj je sploh treba en niz številk nadomestiti z drugim nizom številk? Razlog je zelo zelo dober: za varnost vaših sredstev gre. Če nepridipravi pridejo do podatkov o kartici neke osebe, lahko z njimi naredijo marsikaj. S podatki o shranjenem žetonu pa nasprotno ne morejo narediti ničesar. Žeton je torej za nepridiprave popolnoma neuporaben. Razlog je ta, da lahko zgolj Visa podatke z žetona poveže z vašo kartico. To vsakemu imetniku kartice Visa zagotavlja najvišjo mero varnosti. Za varnost vaših kartičnih transakcij tako ves čas skrbi Visa. Pri uporabi kartic Visa na večini digitalnih naprav storitev Visa Token Service varuje vaše podatke z edinstvenim digitalnim identifikatorjem. Prednost plačevanja s kartico Visa je nedvomno tudi ta, da so kartice Visa široko sprejete po vsem svetu. Torej skrbi, ali boste s svojo kartico Visa lahko plačali, ni.

Kako torej plačati s pametno napravo?

Svojo kartico Visa dodajte v pametno napravo (pametni telefon ali pametno uro), ki omogoča plačevanje. Na terminalu POS pri blagajni poiščite simbol za brezstično plačevanje. Pametni telefon ali pametno uro pridržite nad simbolom. Glede na tip naprave plačilo potrdite z biometrijo oz. potrditvenim klikom na telefonu in plačilo je opravljeno.

Več dodatnih informacij na www.visaeurope.si.

Naročnik oglasnega sporočila je VISA.