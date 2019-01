Ekologi se ne bodo pritožili na okoljevarstveno dovoljenje za Magno

V Magni so v četrtek povedali, da je možnost pritožbe del postopka, prepričani pa so, da so izpolnili vse zakonske in druge pogoje za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, za katerega vedo, da je bilo izdano v skladu z vsemi slovenskimi predpisi. Ob tem so dodali, da njihovi načrti zato ostajajo nespremenjeni, obrat in ekipa pa bosta kmalu pripravljena na začetek proizvodnje. Foto: Matjaž Vertuš