DZ je danes s 50 glasovi za in 30 proti potrdil dopolnitve zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi, ki določajo izhodišča za plačevanje dela samozaposlenih v kulturi, kadar ti sodelujejo z javnimi zavodi in javnimi agencijami. Opozicija je sicer spremembam ugovarjala, češ da dajejo preveč pristojnosti izvršilni veji oblasti.

Dopolnitve zakona je vlada pripravila, da bi izboljšala izvajanje že veljavne zakonodaje, s tem pa tudi delovne pogoje in socialni položaj prekarnih delavcev v kulturi, ki pri opravljanju svojega dela velikokrat sodelujejo z javnimi zavodi in agencijami. Na ministrstvu za kulturo, kjer so pripravili zakonske spremembe, namreč samozaposlene v kulturi prepoznavajo kot del javnega interesa v kulturi.

Dopolnitve tako reprezentativnim sindikatom samozaposlenih v kulturi omogočajo sklepanje kolektivne pogodbe z javnimi zavodi, javnimi skladi in javnimi agencijami s področja kulture. Poleg tega narekujejo, da je plačilo samozaposlenih v kulturi primerljivo s plačilom uslužbencev v javnem sektorju. Začetna urna višina plačila za njihovo delo bodo sicer podrobneje določili z uredbo.

Na matičnem odboru so potrdili dopolnilo, ki uvaja t. i. protidampinško klavzulo. Po njej bodo morali javni zavodi in javne agencije po enakih standardih za enako delo plačati tudi druge prekarne delavce, kot so tisti, ki delajo prek avtorskih pogodb ali navadnih s.p.

V opoziciji proti: Izvršilna veja oblasti bo dobila preveliko pristojnost

Opozicijski SDS in NSi sta predlaganim dopolnitvam med parlamentarno proceduro ugovarjali, saj sta v njih prepoznali možnost, da bi izvršilna veja oblasti z uredbo o določitvi izhodiščne urne postavke dobila preveliko pristojnost. Ker v državi veljajo pravila konkurence, pa naj bi bile po njihovi oceni tudi diskriminatorne do zaposlenih v javnem sektorju in podjetnikov.