DZ izrekel opomin poslancu SNS, ker je vozil pod vplivom alkohola

Kot so po kolegiju v sporočilu za javnost navedli v DZ, sta po en predlog za presojo o kršitvah kodeksa podala predsednik DZ Igor Zorčič in podpredsednik DZ Jože Tanko.

Po opravljenih razpravah je kolegij predsednika odločal o predlaganih predlogih sklepov o kršitvi etičnega kodeksa, pri čemer je bila v obeh primerih predlagana sprememba predloga sklepa na način, da se izreče milejša sankcija od sprva predlagane.

V enem od primerov je kolegij z večino vodij poslanskih skupin, katerih člani predstavljajo dve tretjini vseh poslancev, poslancu izrekel opomin brez javne objave, ker je šlo za manjšo kršitev kodeksa. V drugem primeru pa predlog sklepa oziroma njegove spremembe ni bil sprejet, zato se šteje, da kršitve etičnega kodeksa ni bilo, postopek pa je zaključen, so še zapisali v DZ.

Norci v #DZ: Jani Ivanuša je bil na tajni seji kaznovan, ker so mu policaji namestili, da je pihal, Kordiša pa niso kaznovali. Torej, kdor se hoče norčevati iz države, predsednika, Slovenije... lahko to počne po mili volji !? — Zmago J. Plemeniti (@ZmagoPlemeniti) June 9, 2021

Jelinčič razkril, da je bil kaznovan njihov poslanec

O imenih torej v DZ niso pisali, je pa Jelinčič na družbenem omrežju Twitter zapisal, da je bil "na tajni seji kaznovan" njihov poslanec Ivanuša, "ker so mu policisti namestili, da je pihal". Ob tem je dodal, da kolegij ni kaznoval poslanca Levice Mihe Kordiša. "Torej, kdor se hoče norčevati iz države, predsednika, Slovenije ..., lahko to počne po mili volji?" se je vprašal.

Policija je namreč aprila v Ormožu ustavila Ivanušo, ki je vozil pod vplivom alkohola. Jelinčič je že tedaj ocenil, da "je šlo za zasedo in maščevanje komandirja Policijske postaje Ormož, ki mu je poslanec pred nekaj meseci postavil poslansko vprašanje v zvezi z njegovim delom".

Poslanec naj bi le želel premakniti avto

Kot je tedaj dejal Jelinčič, je imel poslanec namen le umakniti avto s prireditvenega prostora ter se zatem s taksijem odpeljati domov, takoj na križišču pa ga je ustavila policija. Izkazalo se je, da je pod vplivom alkohola, dobil je kazenske točke in bo plačal kazen, je takrat povedal prvak SNS.

Etični kodeks za poslanke in poslance so sprejeli v aktualnem mandatu DZ in ga nato dopolnili še s procesnim pravilnikom, s čimer so določili tudi postopek obravnave podanih pobud in predlogov za obravnavo kršitev kodeksa.