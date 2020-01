Dvojna napaka na Brniku: niso vedeli, da je potnica na letalu

Hrvatica Nelida Pogačić je 2. decembra lani z letalom družbe Brussels Airlines letela iz Ljubljane v belgijsko prestolnico. Pri sebi je imela le ročno prtljago, pred poletom pa je opravila spletno prijavo (check-in).

Pred vkrcanjem v letalo je osebju pokazala osebni dokument in vstopni kupon ter odletela proti Bruslju. "Da me na poletu uradno ni bilo, sem ugotovila šele v Bruslju, ko sem neuspešno želela opraviti spletno prijavo za povratni polet 4. decembra," nam je povedala Pogačićeva. Isti dan je prejela tudi elektronsko sporočilo iz letalske družbe, da je njen povratni polet ukinjen, in sicer zato, ker naj ne bi prišla na letalo.

Prva napaka pred vkrcanjem, druga na letalu

V letalskem poslu je namreč običajno, da potniku, ki ima povratno vozovnico ali vozovnico z več zaporednimi relacijami, a ne pride na letalo, ukinejo tudi vozovnico za vse naslednje relacije, torej tudi za vrnitev.

"Zdi se mi popolnoma neverjetno, da nihče od posadke ni opazil, da je na letalu potnik več," pravi potnica iz Hrvaške. Foto: Osebni arhiv A Nelida Pogačić je na letalu bila. "To dokazujejo nadzorne kamere, ki so me zagotovo posnele," pravi.

Zaradi napake osebja na letališču njenega vstopnega kupona niso zaznali. Temu se je pridružila še napaka kabinskega osebja, ki bi moralo prešteti potnike na letalu in ugotoviti neskladnost med številom potnikov in številom registriranih vstopnih kuponov.

Ko je Pogačićeva ugotovila, da so ji ukinili povratni polet, je dan pred načrtovano vrnitvijo stopila v stik s službo za potnike na letalski družbi Brussels Airlines, kjer jim je razložila vso zgodbo.

Obljubili so ji odgovore še pred povratnim poletom.

Svetovali so ji, naj kupi novo vozovnico

Ker ni prejela nobenega odgovora, je naslednje jutro, nekaj ur pred poletom, še enkrat poklicala v letalsko družbo. "Predlagali so mi, da kupim novo vozovnico," nam je povedala. "Svetovali so mi celo, da kupim povratno, saj je ta cenejša," je še dodala.

Medtem je prejela tudi elektronsko sporočilo, da so ji povrnili denar za prvotno vozovnico, a Pogačićeva ne ve točno, zakaj. Pojasnil, zakaj ji vračajo denar, namreč ni bilo. Potnica povračila sicer sploh ni zahtevala, je pa imela vozovnico zavarovano za primer odpovedi. A zavarovanje se ponavadi lahko uveljavi za drugačne primere, na primer bolezen.

Prejela je tudi odgovor Fraporta Slovenija, ki upravlja letališče na Brniku. "Sporočili so mi, da bodo zadevo preverili pri vseh pristojnih in mi poslali podrobnejši odgovor," je dodala Pogačićeva. Odgovora sicer do včeraj zvečer še ni prejela.

"Neverjetno, da nihče na letalu ni opazil dodatnega potnika"

Bolj kot birokratske nevšečnosti, ki jih je imela zaradi napake na letališču, jo skrbi varnostni vidik. "Zdi se mi popolnoma neverjetno, da nihče od posadke ni opazil, da je na letalu potnik več," pravi.

"Gre za resno varnostno težavo, saj bi tako lahko na letalo neopaženo prišel kdorkoli, morda tudi nekdo, ki ne bi imel dobrih namenov," nam je povedala. "To mi kot potnici, ki veliko potuje z letali, vzbuja veliko skrb," nam je povedala.

Letalski družbi Brussels Airlines je zato poslala vprašanja, kako je sploh mogoče, da se zgodi kaj takšnega, in kakšne ukrepe bodo sprejeli, da se to ne bo ponovilo. Tudi odgovorov od letalske družbe več kot mesec dni po dogodku še ni prejela.

"Potnica je bila varnostno pregledana, zato primer ne pomeni varnostnega tveganja," pravijo na ljubljanskem letališču. Foto: Bor Slana

Fraport Slovenija: Napako obžalujemo

V podjetju Fraport Slovenija, ki upravlja Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, mirijo. "Potnica je bila varnostno pregledana, zato primer ne pomeni varnostnega tveganja," pravijo. Kot so nam sporočili, so primer podrobno proučili in raziskali. "Avtomatski sistem za registracijo potnikov pri izhodu na letalo vstopnega kupona ni zaznal. Temu se je pridružila človeška napaka, ki je izjemno redka in jo obžalujemo, naša agentka je namreč to spregledala. Kot so še sporočili, bodo denar za nakup nove letalske vozovnice potnici vrnili.

Kabinsko osebje bi moralo opaziti, da je na letalu dodaten potnik

Na letališču so torej svojo napako priznali in obžalovali, a neskladje med številom potnikov in registriranih vstopnih kuponih bi morali opaziti tudi na letalu, kjer po protokolu vse potnike pred poletom preštejejo.

Vprašanja o tem, kako je mogoče, da kabinsko osebje na letalu ni opazilo dodatne potnice, smo pred dnevi poslali na Brussels Airlines. Odgovore bomo objavili takoj, ko jih prejmemo.

Brussels Airlines je z Brnika začel leteti 4. novembra lani, po stečaju Adrie Airways, ki je prej letela med Ljubljano in Brusljem. Družba Brussels Airlines je sicer med Brusljem in Ljubljano za kratek čas letela že leta 2008, ko je Slovenija predsedovala Svetu EU.

