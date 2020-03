Dve novi okužbi tudi v Domu starejših občanov Bokalce

V domu starejših občanov Ljubljana Vič-Rudnik v enoti Bokalce so danes pri stanovalcih potrdili dve novi okužbi na virus covid-19. Stanovalca sta zbolela v domu in sta bila včeraj nemudoma premeščena v izolacijo. Do nadaljnjega v domu za ostarele velja popolna prepoved obiskov.

Kot je zapisano na spletni strani doma starejših občanov, so pristojni v domu po prejetju obvestila takoj obvestili epidemiološko službo, ki je obiskala dom, pregledala stanje in podala nadaljnja navodila za ravnanje. "Zdravstveno stanje stanovalcev pozorno spremljamo. Za zaposlene, ki so bili v tesnem stiku z obolelima stanovalcema, smo po navodilu epidemiološke službe uvedli samo opazovanje z odvzemom brisa," so še sporočili.

V enoti Bokalce kot izpostavljajo, izvajajo vse potrebne ukrepe za preprečitev in širjenja morebitne okužbe. "Ostali stanovalci se zaenkrat počutijo dobro. Trenutno pri nobenem stanovalcu ni novega suma ali potrjenega testa na novi koronavirus," so še zapisali.