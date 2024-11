Državni zbor po vetu znova o noveli zakona o dohodnini in davku

DZ bo po odložilnem vetu državnega sveta danes vnovič glasoval o noveli zakona o dohodnini, noveli zakona o davku na dodano vrednost (DDV) ter zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2025 in 2026. Tokrat bodo za potrditev potrebni glasovi absolutne večine vseh poslancev, to je najmanj 46.

DZ je noveli zakona o dohodnini ter zakona o DDV sprejel v okviru širšega paketa davčnih sprememb pred dvema tednoma. Kot je takrat pojasnjevala vlada, je spremembe predlagala s ciljem večje konkurenčnosti gospodarstva, privabljanja delovne sile ter spodbujanja inovacij in investicij.

Državni svetniki so na oba izglasovali odložilni veto prejšnji teden. V noveli zakona o dohodnini nasprotujejo predvsem znižanju meje za obdavčitev samostojnih podjetnikov po sistemu normiranih odhodkov ter novi posebni osebni olajšavi za visoko kvalificirane delavce iz tujine, v noveli zakona o DDV pa dodatnim administrativnim bremenom za podjetja ter zvišanju obdavčitve sladkih pijač.

Na zakon o izvrševanju proračunov za leti 2025 in 2026 so izglasovali veto

Na zakon o izvrševanju proračunov za leti 2025 in 2026, ki ga je DZ skupaj s preostalimi proračunskimi dokumenti sprejel prejšnji teden, pa so državni svetniki izglasovali veto, ker so poslanci v postopku sprejemanja proračuna za leto 2025 potrdili dopolnilo, s katerim se je v korist onkološkega inštituta državnemu svetu odvzelo nekaj manj kot pol milijona evrov.

DZ ima danes na dnevnem redu še predlog priporočil SDS v zvezi z delovanjem RTVS, ki pa so jih zavrnili že na odboru, ter predlog SDS za razpis posvetovalnega referenduma o zakonu o dodatku k pokojninam zaslužnim umetnikom.