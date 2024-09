Državni svetniki z vetom nad preimenovanje praznika

Državni svet je izglasoval odložilni veto na minuli teden sprejete spremembe zakona o praznikih in dela prostih dnevih, po katerih bi se praznik vrnitve Primorske k matični domovini preimenoval v praznik priključitve.

Državni zbor je v torek, tik pred letošnjim praznikom vrnitve Primorske k matični domovini, ki je bil v nedeljo, na predlog skupine koalicijskih poslancev z 51 glasovi za in 22 proti izglasoval spremembo zakona o praznikih in dela prostih dnevih. Po njej naj bi bil 15. september v prihodnje praznik priključitve Primorske k matični domovini.

Predlagatelji spremembe s prvopodpisano primorsko poslanko SD Meiro Hot na čelu so prepričani, da dosedanje poimenovanje praznika ni ustrezalo niti zgodovinskim dejstvom niti tradiciji poimenovanja praznika.

Predlagatelji veta s svetnikom Brankom Tomažičem na čelu pa opozarjajo, da v zvezi s spremembo poimenovanja obstoječega praznika med Primorci ni bil izveden noben referendum ali raziskava, ob tem pa tistim zgodovinarjem, k spremembo zagovarjajo, očitajo, da to počnejo predvsem iz ideoloških vzgibov.

Dodajajo, da je bila Primorska vedno del slovenskega narodnostnega ozemlja, zato ne moremo govoriti o priključitvi, temveč o vrnitvi v sestavo slovenskega matičnega ozemlja.

Z uzakonitvijo poimenovanja zgodovinskega dogodka s terminom priključitve pa zakonodajalec implicitno dopušča možnost, da slovensko primorsko ozemlje pred združitvijo ni bilo del slovenskega narodnega prostora. Uveljavitvi zakona lahko zato po njihovem sledijo neugodne mednarodno-pravne in politične posledice, ker italijanski strani omogočajo sklicevanje na stališče, da tudi Slovenija na Primorsko gleda kot na priključeno in ne vrnjeno ozemlje, so navedli predlagatelji veta.