Državne svetnike zanima, kdo je odgovoren za "politični pregon" Franca Kanglerja

Državni svet je danes z 20 glasovi za in brez glasu proti potrdil zahtevo za parlamentarno preiskovalno komisijo o ugotavljanju politične odgovornosti nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali pri pregonu nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja. Državni zbor mora parlamentarno preiskavo odrediti, če to zahteva tretjina poslancev ali državni svet. Kangler je sicer član državnega sveta.

Pobudnik zahteve, državni svetnik Marjan Maučec je na seji državnega sveta spet poudaril, da mora biti nekaj narobe s tem, da je nekdo dvajsetkrat na zatožni klopi, pa nikoli ni dokončno obsojen. Sam se bolj nagiba k politični odgovornosti, torej da je "nekdo nekaj nekomu naročil".

Kovšca: Indici, da je prišlo do vpliva politike, obstajajo

Stališče pravne službe državnega sveta je predstavil Dušan Štrus. Kot je poudaril, so težave delovanja sodstva lahko predmet parlamentarne preiskave, mora pa biti ob tem spoštovano načelo delitve oblasti. Tako druga veja oblasti ne more sprejemati sklepov, ki bi lahko vplivati na konkretne sodne postopke, je pojasnil.

Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca meni, da mora obstajati način, da v primeru zlorabe oblasti, nekdo za to odgovarja. Foto: STA

Predsednik državnega sveta Alojz Kovšca je v razpravi poudaril, da ne želi posegati v delovanje pravosodje. "Obstajati pa mora način, da v primeru zlorabe oblasti, za to nekdo odgovarja," je pojasnil Kovšca. Indici, da je šlo za vmešavanje politike, po njegovem mnenju obstajajo, preiskovalna komisija državnega zbora pa naj ugotovi, ali je to res.

Preiskovali bi odgovornost nosilcev javnih funkcij pri "političnem pregonu" Kanglerja

S parlamentarno preiskavo naj bi ugotavljali morebitno politično odgovornost nosilcev javnih funkcij, ki naj bi sodelovali "pri pripravi in izvedbi političnega in kazenskega pregona" zoper nekdanjega mariborskega župana Franca Kanglerja. Raziskali naj bi sum kršitev človekovih pravic v postopkih in domnevno "nezakonito upravljanje in vodenje določenih evidenc policije".

Ustava in poslovnik o parlamentarni preiskavi določata, da mora državni zbor parlamentarno preiskavo odrediti, če to zahteva tretjina poslancev ali državni svet.