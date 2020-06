Državljani Avstrije lahko brez omejitev potujejo v Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Državljani Avstrije lahko od danes vstopajo v Slovenijo brez omejitev. Vlada je odločitev o tem sprejela v četrtek, ko je Avstrija odpravila zdravstveni nadzor na mejah z vsemi sosednjimi državami razen z Italijo. Na seznamu držav, iz katerih je v Slovenijo mogoče vstopati brez omejitev, sta poleg Avstrije še Hrvaška in Madžarska.

Za državljane preostalih držav je po vstopu v Slovenijo obvezna 14-dnevna karantena po vstopu v Slovenijo razen v primeru 17 izjem. Te med drugim veljajo za tiste, ki imajo v Sloveniji rezervirane prenočitve, lastnike nepremičnin v Sloveniji in tiste, ki pridejo iz zdravstvenih razlogov. Izjeme so tudi delovni migranti, imetniki diplomatskih potnih listov in tisti, ki potujejo čez Slovenijo v drugo državo v istem dnevu, poroča STA.

Italijani še ne morejo potovati v Slovenijo

Uradni govorec vlade za covid-19 Jelko Kacin je v četrtek povedal, da vlada na podlagi epidemioloških podatkov preučuje možnost, da bi na seznam vključili države iz bližnje soseščine v jugovzhodni Evropi, pa tudi nekatere druge tretje države.

O uvrstitvi Italije na seznam bo vlada odločila na podlagi epidemioloških podatkov, je dejal Kacin in dodal, da so ti v nekaterih predelih sosednje države že zelo spodbudni, še zlasti v deželah Furlanija - Julijska krajina in Benečija. Morebitno odločitev o tem bo zunanje ministrstvo javnosti sporočilo v soboto ob obisku italijanskega zunanjega ministra Luigija Di Maia v Sloveniji.