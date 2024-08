Država bo podarila zemljišča za novogradnjo primorske zdravstvene fakultete

Vlada je na četrtkovi seji sprejela sklep, da z Univerzo na Primorskem sklene pogodbo o brezplačni odsvojitvi državnih nepremičnin v last univerze, in sicer za potrebe novogradnje objekta fakultete za vede o zdravju, so sporočili z vlade. Gre za enajst parcel s skupno velikostjo 14.037 kvadratnih metrov.

Ocenjena vrednosti stvarnega premoženja je nekaj več kot štiri milijone evrov, so za STA sporočili z ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije. Kot so pojasnili, je na območju nad Izolo predvidena izgradnja nove stavbe, ki bo omogočila izboljšanje pogojev za raziskovalno delo in povečanje sprejema študentk in študentov.

"Namen je rešiti prostorske težave fakultete za vede o zdravju, članice Univerze na Primorskem, zaradi povečanega števila študentov in akreditiranih študijskih programov," so poudarili na ministrstvu.

Za podpis pogodbe o brezplačni odsvojitvi državnih nepremičnin je vlada pooblastila ministra za visoko šolstvo, znanost in inovacije Igorja Papiča, so v četrtek sporočili z vlade.

Vrednost projekta znaša več kot 18 milijonov evrov

Vlada je soglasje k sklenitvi pogodbe o sofinanciranju izgradnje novega objekta za rešitev prostorskih potreb Fakultete za vede o zdravju podala 5. junija. Takrat so pojasnili, da vrednost projekta znaša več kot 18 milijonov evrov. Financiral se bo s proračunskimi sredstvi ministrstva za zdravje na podlagi zakona o zagotavljanju finančnih sredstev za investicije v slovensko zdravstvo v letih od 2021 do 2031 v predvideni višini 13 milijonov evrov.

Projekt bo financiran tudi s proračunskimi sredstvi ministrstva za visoko šolstvo, znanost in inovacije v predvideni višini 3,1 milijona evrov in lastnimi viri Univerze na Primorskem v višini dveh milijonov evrov.

Načrtovana je izgradnja nove večnadstropne stavbe s šest tisoč kvadratnimi metri uporabnih površin na parceli v neposredni bližini Splošne bolnišnice Izola. Lokacija je optimalna tako za Fakulteto za vede o zdravju kot tudi za bolnišnico zaradi izkoriščanja sinergijskih učinkov obeh javnih zavodov, so junija še sporočili z vlade.