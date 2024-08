To so okusne jedi, za katere ne boste zapravili celega premoženja

Na kaj najprej pomislite, ko vam nekdo reče poceni kosilo? Na testenine? Seveda so tudi testenine več kot odličen in okusen obrok, ki je obenem še cenovno ugoden, vendar pa obstaja kar nekaj slastnih jedi za vsak okus, ki so poleg tega prijazne do vaše denarnice.

Lahke poletne jedi

Poleti nam običajno prijajo preproste in lahke jedi. Na primer kumare v zosu s pire krompirjem , za katere boste potrebovali kumare, krompir , maslo , mleko, moko , kislo smetano , čebulo, česen in nekaj začimb. Če želite nekaj na žlico, priporočamo grahovo mineštro s polnozrnatimi testeninami , v katero zakuhate polnozrnate testenine , grah , zeleno, korenje , čebulo , česen , peteršilj, balzamični kis in nekaj začimb.

Dušena govedina po naše Foto: Spar

Mesne jedi

Tudi mesojedci si lahko privoščite odlične jedi, vendar vam zanje ni treba odšteti veliko denarja. Skuhajte si nedeljsko kosilo po naše , za katerega potrebujete celega piščanca , rdečo čebulo , korenje, krompir, mleko, maslo, mešano solato , olje , kis ter nekaj začimb in dodatkov.

Če vam bolj diši govedina, pa je odlična dušena govedina po naše , ki jo pripravite iz govejega mesa , polente , rdeče čebule, moke, kisle smetane, rdečega vina in začimb.

Pečene marinirane sardele Foto: Spar

Ribje jedi

Ljubitelji rib in morskih sadežev se lahko razvajate z odličnimi jedmi po ugodnih cenah. Pripravite na primer pečene marinirane sardele . Potrebujete le sardele , belo vino in začimbe. Obožujete lignje? Poskusite pražene lignje s kaprami , za kar boste potrebovali lignje , kapre, česen, olivno olje in ščepec popra.

Piščančja bedra na žaru Foto: Spar

Jedi na žaru

Mesojedcem, ki obožujejo žar, predlagamo piščančja bedra na žaru , ki jih pripravite iz piščančjih beder , nekaj rezin citrusov, češnjevega paradižnika in rukole . Ljubitelji zelenjave pa na žaru popecite svojo najljubšo zelenjavo skupaj s sirom za žar in uživajte v siru na žaru z zelenjavo . Dober tek!

Foto: Spar

Ne varčujte življenja, raje privarčujte v Sparu

Zakaj bi sprejemali kompromise pri okusu in kakovosti v zameno za ugodno ceno? Uživajte v čudovitih trenutkih, ki vam jih podarja življenje, ugoden nakup pa prepustite Sparu, kjer najdete širok nabor kakovostnih izdelkov po ugodnih cenah! Poiščite jih v pestri ponudbi Sparovih lastnih znamk in prihranite z izdelki znamke S-Budget , ki se lahko pohvalijo s preverjeno kakovostjo in diskontnimi cenami. Pri razvoju široke ponudbe izdelkov v Sparu sledijo strokovnemu znanju in smernicam priznanih slovenskih inštitucij za preverjanje kakovosti, zato njihovi izdelki zagotavljajo odlično razmerje med kakovostjo in ceno.

Ne pozabite pa na številne ugodnosti, ki jih lahko izkoristite vsak teden – od ponedeljka do četrtka kupon za 25 odstotkov popusta na en izdelek po lastni izbiri* ter ob petkih in sobotah kupon za 10 odstotkov popusta na celoten nakup ob nakupu nad 30 evrov*. Druge ugodnosti preverite v Sparovih aktualnih letakih .

*Cena velja s SPAR plus kartico.

