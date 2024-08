V Kopru bodo zasadili evkaliptusova drevesa

V sklopu participativnega proračuna za leti 2025 in 2026 so na Mestni občini Koper med drugim izbrali tudi predlog, ki predvideva sajenje evkaliptusovih dreves po mestu. Ob višanju poletnih temperatur naj bi poskrbela za naravno senco, saj so znana po tem, da hitro rastejo.

V novem koprskem mestnem parku so evkaliptusovo drevo zasadili že pred oddajo omenjenega predloga. Kot so sporočili z občine, drevo raste dobro in nadpovprečno hitro.

Naravna senca postaja vse pomembnejša

Zasaditev dodatnih evkaliptusov je v prihodnjih dveh letih predvidena na območjih v središču mesta in primestju, kjer primanjkuje naravne sence. To so na primer parkirišča, postajališča in odprti goli prostori. Natančno časovnico izvedbe novih zasaditev, število dreves in lokacije bodo na občini določili v sodelovanju s predlagateljem projekta in arboristi.

Projekt je bil ocenjen na 10.000 evrov, predlagan pa je bil v okviru participativnega proračuna oziroma projekta Predlagam-odločam. Tokrat so ga pripravili četrtič, med občani pa se je po navedbah občine dobro uveljavil.

V njem je tokrat sodelovalo več tisoč občanov, ki so izglasovali 30 projektov v skupni vrednosti 921.000 evrov. Na občini so izbrali po en projekt na posamezno krajevno skupnost.