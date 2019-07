Starši bodo po novem lahko osebni asistenti svojih otrok

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti so se v okviru javne razprave o osnutku novele zakona o osebni asistenci odločili, da bodo upoštevali ključno pripombo, da je družinski član lahko osebni asistent. S tem bodo prisluhnili tistim staršem, ki želijo biti osebni asistent svojim otrokom.

Vseh izvajalcev osebne asistence je trenutno 49, zagotavljajo pa storitev 620 uporabnikom in uporabnicam. Od tega je 23 samostojnih podjetnikov, ki zagotavljajo osebno asistenco 40 uporabnicam in uporabnikom. Med 620 uporabniki je 120 takšnih, ki jim kot osebni asistenti pomagajo zgolj družinski člani. Vseh osebnih asistentov skupaj je po podatkih ministrstva 1.254.

Samostojni podjetniki posamezniki po novem ne bi bili več izvajalci

Predlog zakona ostaja v javni razpravi do 29. julija, z njim pa želijo odpraviti nekatere pomanjkljivosti, ki so se pokazale v praksi. Do takrat ministrstvo še naprej zbira mnenja in pripombe k predlaganim spremembam, so zapisali v sporočilu za javnost.

Glede na omenjeni osnutek novele samostojni podjetniki posamezniki po novem ne bi bili več izvajalci osebne asistence, saj so kot pravnoorganizacijska oblika organizirani skladno z zakonom o gospodarskih družbah za izvajanje pridobitne dejavnosti, osebna asistenca pa se izvaja nepridobitno. Prav tako bodo morali imeti vsi izvajalci osebne asistence zaposlenega strokovnega vodjo za izvajanje osebne asistence ne glede na to, za koliko uporabnikov izvajajo osebno asistenco.

Predlog novele predvideva tudi določene omejitve

Osnutek predvideva tudi nekatere omejitve pri izvajanju osebne asistence. Velja pravilo, da morajo imeti osebni asistenti sklenjeno delovno razmerje z izvajalcem osebne asistence. Kljub temu pa dopušča nekatere izjeme za čas nadomeščanja redno zaposlenega osebnega asistenta. Tudi v tem primeru mora oseba, ki želi opravljati osebno asistenco, imeti opravljeno usposabljanje po tem zakonu. V tem delu se bo zdaj po napovedih ministrstva besedilo dopolnilo.

Po zakonu o osebni asistenci, ki se je začel uporabljati z letošnjim letom, je osebna asistenca zakonska pravica, medtem ko so jo do tedaj financirali prek programov ministrstva. Zakon ureja pravico do osebne asistence v obsegu najmanj 30 ur tedensko in pravico do komunikacijskega dodatka za slepe, gluhe in gluhoslepe.