Drnovškovo nalivno pero prodano za 2.200 evrov #video

Ob 10. obletnici smrti nekdanjega predsednika Janez Drnovška so pripravili dobrodelno dražbo, na kateri je skrivni kupec za 2.200 evrov kupil Drnovškovo nalivno pero. Družina nekdanjega predsednika in Zveza prijateljev mladine Slovenija sta sicer prodajali 15 njegovih predmetov.

Video: Planet TV

Dražba z naslovom Mir in dobro je bila v Narodnem muzeju na Metelkovi. Odprla jo je predsednica Zveze prijateljev mladine Slovenije Darja Groznik, saj gre zbrani denar prav ZPMS, kjer so se v sodelovanju z Jašo Drnovškom, Drnovškovim sinom, odločili ustanoviti štipendijski sklad.

Sedem tisoč evrov za dijake iz socialno ogroženih družin

Na dražbi so zbrali več kot sedem tisoč evrov, z zbranim denarjem pa nameravajo že prihodnjega septembra štipendirati 20 dijakov iz socialno manj spodbudnih okolij.

Tisoč evrov za knjigo z avtogramom

"Ne razmišljajmo o denarju, ampak o tem, da gre denar v dober namen," je ob začetku dražbe poudaril voditelj dražbe, nato pa z izklicno ceno 750 evrov prisotnim ponudil Drnovškovi knjigo Zlate misli o življenju in zavedanju z avtogramom. Za knjigo je nato eden od kupcev odštel tisoč evrov.

Za nalivno pero odštel 2.200 evrov

Med dražjimi predmeti pa je bilo črno-zeleno nalivno pero Mont Blanc, ki ga je po boju med kupci anonimnež dobil za 2.200 evrov.

Moški, ki je kupil nalivno pero, je povedal, da je prišel v imenu nekoga drugega, "ki je vedno za dobrodelnost". Dodal je, da je imel nalogo dobiti knjigo in nalivno pero, a uspelo mu je "dobiti le nalivno pero". Oseba, ki jo je zastopal, pa naj bi oboževala tako knjige kot nalivna peresa.

Foto: Kaya Kamenarič

Sicer so izdražili večino predmetov, med njimi pa so bili nalivna peresa, priložnostni pisemski ovojnici in karikature, ki jih je Drnovšku podaril Franco Juri. Eno pero je kupila tudi Drnovškova nekdanja sodelavka Nevenka Črešnar Pergar. "Ne glede na to, da je vedno v naših mislih, me bo pero, s katerim je veliko pisal, nanj še posebej spominjalo," nam je še povedala po koncu dražbe.

Častni pokrovitelj razstave je Borut Pahor

Foto: Kaya Kamenarič V Narodnem muzeju Slovenije so razstavo ob obletnici smrti pripravili v sodelovanju z mnogo posamezniki in ustanovami, ki so ključnega pomena za kakovosten in merodajen pregled poti nekdanjega predsednika.

Častni pokrovitelj razstave in spominskega simpozija pa je zdajšnji predsednik Slovenije Borut Pahor, ki je imel na odprtju tudi govor.