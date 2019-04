Dragan Tošić ne bo ob sumljivo premoženje

Tošić naj bi očitana kazniva dejanja, zaradi katerih je še nepravnomočno obsojen na 16 let in šest mesecev zapora in sedi v priporu, storil pred uveljavitvijo zakona.

Višje sodišče v Ljubljani je prvostopenjsko sodbo, po kateri bi morali Dragan Tošić in z njim povezane osebe ostati brez 2,2 milijona evrov sumljivega premoženja, spremenilo v zavrnilno sodbo. Pri tem se je oprlo na lansko odločitev ustavnega sodišča, da zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora ne more veljati za nazaj, danes piše Dnevnik.

Višje sodišče v Ljubljani je pred dnevi odločilo, da država po zakonu o odvzemu premoženja nezakonitega izvora od domnevnega vodje kriminalne združbe, ki je iz Latinske Amerike tihotapila večje količine kokaina, Ljubljančana Dragana Tošića, ne more terjati premoženja nezakonitega izvora.

Tošić naj bi namreč očitana kazniva dejanja, zaradi katerih je še nepravnomočno obsojen na 16 let in šest mesecev zapora in sedi v priporu, storil pred uveljavitvijo zakona.

Ne more veljati za nazaj

Ustavno sodišče je lani poleti sklenilo, da zakon o odvzemu premoženja nezakonitega izvora ne more veljati za nazaj, retroaktivnost pa označilo za protiustavno.

Specializirano državno tožilstvo je nato samo umaknilo deset tožb zoper obtožence in obsojence. Tožbe zoper Tošića, ki je bila tedaj že v rokah višjih ljubljanskih sodnikov, tožilstvo ni umaknilo, kljub temu pa je bil po pisanju Dnevnika takšen razplet v tej zadevi pričakovan. Po odločitvi ustavnih sodnikov o nedopustnosti retroaktivnega delovanja zakona namreč višji sodniki druge možnosti niti niso imeli.

Odvzeli bi mu del hiše, dve kavarni, gotovino

Po odločitvi prvostopenjskega sodišča bi sicer Tošić in z njim povezane osebe morali ostati brez 2,2 milijona evrov vrednega premoženja. Tedaj je namreč ljubljansko sodišče odločilo, da toženi niso ustrezno dokazali zakonitosti izvora premoženja, in odobrilo odvzem 61 odstotkov 350 tisoč evrov vredne družinske hiše Tošićevih v Bizoviku, počitniške hiše in polja v Luciji, dveh ljubljanskih kavarn in sredstev na bančnih računih.

Ljubljanski višji sodniki bodo predvidoma prihodnji mesec sicer ponovno odločali o Draganu Tošiću, le da tokrat o kazenski zadevi, zaradi katere je trenutno v priporu, saj je bil na prvi stopnji v ponovljenem sojenju obsojen na 16 let in šest mesecev zapora.