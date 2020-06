Dopoldne ponekod dež, popoldne jasno

Danes bo sprva pretežno oblačno, zjutraj in dopoldne bo v notranjosti Slovenije marsikje rahlo deževalo. Popoldne se bo oblačnost od zahoda trgala, še bodo posamezne plohe in tudi kakšna nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Goriškem in ob morju okoli 25 stopinj Celzija.