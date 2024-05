Donirana hiša za v ujmi prizadeto družino postavljena

Montažna hiša, ki jo je skupaj s podizvajalci in dobavitelji doniralo podjetje Pergola, slovenjgraška občina pa je prispevala zemljišče, je postavljena. Medtem pa pogovori s službo vlade za obnovo po poplavah in plazovih glede predaje hiše družini, prizadeti v lanski ujmi, še potekajo, je povedal župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler.

Temeljni kamen za donirano montažno hišo so v Slovenj Gradcu postavili 22. januarja letos, skladno z napovedmi pa je gradnja hiše pri kraju, urejajo tudi že okolico. A dokončne informacije o predaji hiše novim lastnikom še ni.

Kot je na torkovi novinarski konferenci, sicer namenjeni načrtom prenove mestnega jedra, povedal župan Klugler, skozi pogovore s službo vlade za obnovo po poplavah in plazovih še vedno iščejo način predaje hiše naprej in čakajo na navodila.

Ključe bodo družini lahko predali v mesecu maju

"Mislim, da smo zdaj res zelo blizu in da bomo lahko tudi v mesecu maju dokončno predali ključe družini. Kot vse kaže, naj bi bila ta družina ena izmed družin v Slovenj Gradcu, ni pa še nič dokončnega," je dejal župan.

Kot so za STA pojasnili v vladni službi za obnovo, morajo pred selitvijo že izbrane družine urediti vsa administrativna in pravna vprašanja, ki so v zaključni fazi. Ureditev teh vprašanj bo omogočila bivanje v novi hiši, družina pa bo tudi lastnik objekta. "Formalnosti bodo urejene v najkrajšem možnem času, tako da bi družini omogočili čimprejšnjo vselitev, predvideno še v mesecu maju," so navedli.

Hiša ima 113 kvadratnih metrov

Donirana montažna hiša ima 113 kvadratnih metrov tlorisne površine, parcela ob Podgorski cesti v Slovenj Gradcu pa je velika okoli tisoč kvadratnih metrov. Ob položitvi temeljnega kamna je direktor in lastnik podjetja Pergola Vidko Švajger vrednost donacije skupaj z zemljiščem ocenil na okoli 250 tisoč evrov.

Po poplavah in plazovih avgusta lani je na seznamu vladne službe evidentiranih skupno 348 objektov, ki so zaradi posledic ujme uničeni ali pa zaradi potencialnih groženj glede poplav in plazov niso primerni za bivanje. Ni pa to še končna številka. Iz slovenjgraške občine sta na omenjenem seznamu dva objekta.

Izmed evidentiranih objektov je vlada 24. aprila letos po izvedenih predhodnih postopkih sprejela sklepe o odstranitvi prvih 20 objektov, gre pa za objekte v občinah Ljubno in Luče. Lastniki bodo lahko izbirali med gradnjo nadomestitvenega objekta, izplačilom odškodnine ali nakupom nadomestne nepremičnine.