Dominika Švarc Pipan o spopadu v SD: Dobila sem nož v hrbet

"Je pa globoko žalostno, kam vodi sla po moči in to od ljudi v isti stranki, ljudi, ki bi morali biti ekipa. Ni razočaranje, ker to je del politike. Mešetarjenje in nož v hrbet znotraj lastnih vrst," je med drugim na svojem profilu na Facebooku zapisala podpredsednica SD Dominika Švarc Pipan, ki naj bi se po poročanju Dela mimo centrale stranke in mimo poslanske skupine pogajala za položaj pravosodne ministrice in stopila v dogovor neposredno z Golobom, vendar sama to zanika.

"Do kod se bo šlo, da bi se umazalo moje ime? In to nekateri iz lastne stranke."

"Zanimivo. Dr. Roberta Goloba nisem nikoli videla bližje kot na 10 metrov. Bi mi pa bilo v veliko čast in veselje spoznati ga in sodelovati. Do kod se bo šlo, da bi se z lansiranjem laži umazalo moje ime in ugled? In to nekateri iz lastne stranke. Od natolcevanj, da sem delala v obrambi vojnih zločincev (kar je sicer tudi pomemben del kazenskega sodstva, a sama sem bila tožilka, to je lahko preverljivo dejstvo), pa še kaj. Proti meni ne boste našli ene resnične afere, enega nepoštenega spodrsljaja. Vedno sem in bom imela čisto vest. Vedno bom RESNIČNO delala drugače," je zapisala Švarc Pipanova in dodala še:

"Je pa globoko žalostno, kam vodi sla po moči in to od ljudi v isti stranki, ljudi, ki bi morali biti ekipa. Ni razočaranje, ker to je del politike. Mešetarjenje in nož v hrbet znotraj lastnih vrst. Ampak to je tisti del politike, ki ga NIKOLI ne bom sprejela in tolerirala. Ki ga moramo spremeniti za dobro države in državljanov. Kot trdno verjamem, da velja ta vrednota in ta cilj tudi za našo predsednico Tanjo Fajon, ki bo vedno imela moje polno zaupanje in podporo, in prav tako vse to velja za dr. Goloba. Prav tako pa ne bom dopuščala, da se maže in blati moje ime. Vem, od koga, in vem, zakaj. Poštenje, načelnost in strokovnost očitno niso vsem prioriteta."

Da naj bi se Švarc Pipanova Gibanju Svoboda sama ponujala za pravosodno ministrico, je na Twitterju objavil tudi novinar Bojan Požar.

Mimogrede, tudi sam imam podobne informacije, ki so sicer že zaokrožile po nekaterih medijih, da je @DominikaSvarc @strankaSD takoj po volitvah sama klicala nekatere člane @Gibanje_Svoboda ter se ponujala za @Mpravosodje ... pic.twitter.com/rIVA9HBAMX — BojanPožar (@BojanPozar) May 4, 2022

Na stranko SD smo naslovili vprašanje, kako komentirajo zapis Švarc Pipanove. Odgovor bomo objavili takoj, ko ga prejmemo.