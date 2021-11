Doma je najlepše

Slovenska družba je ena najhitreje starajočih se v Evropi. Domovi za starejše so za mnoge starostnike pogosto nedosegljivi, obenem pa si mnogo starejših želi živeti doma. V domačem kraju, v katerem vse poznajo. V domači hiši, ki jo je večina zgradila sama. Kjer je tako, kot oni rečejo. Kjer se res počutijo doma.

Skrb vzbujajoča statistika

Žal so pogoste spremljevalke staranja tudi številne zdravstvene težave in fizične ovire. Zato lahko običajne aktivnosti v lastnem domu v trenutku nepazljivosti povzročijo nesrečen zdrs in na videz nedolžen padec ima lahko zaradi predolgega čakanja na pomoč tudi hujše posledice. Kot nalašč v takšnih primerih ni v bližini nikogar, ki bi nam lahko pomagal. Skrb vzbuja statistični podatek, da v Sloveniji pogosto traja tudi več ur, preden nam pomoč lahko zagotovi naključni obiskovalec, sosed ali sorodnik. Strah pred tem, da si v primeru nenadne slabosti ali padca ne bomo mogli pravočasno zagotoviti pomoči, postaja zato stalno prisotna in hromi našo aktivnost.

Varno v domačem okolju z E-oskrbo Telekoma Slovenije

Skladno z dolgoročnimi cilji zagotavljanja dolgotrajnega samostojnega bivanja v domačem okolju je Telekom Slovenije po vzoru dobrih praks v tujini razvil storitev E-oskrba. Enostavno, priročno, učinkovito in zanesljivo rešitev, s katero lahko tudi v starosti ohranjamo samostojnost in varnost v svojem domu. Storitev, ki nam zagotavlja neprecenljiv občutek, da nismo sami in da nam bo nekdo lahko pomagal, če bomo pomoč potrebovali.

Takojšnja ustrezna pomoč, ko jo potrebujemo

E-oskrba omogoča enostaven in hiter klic na pomoč v primeru padca ali nenadne slabosti ter organizacijo ustrezne pomoči 24 ur na dan. Je učinkovit pripomoček, ki lahko pomembno prispeva k naši samostojnosti, namenjen pa je tako starejšim kot tudi invalidom, bolnikom s kroničnimi boleznimi ali po težjih operativnih posegih. Z E-oskrbo so tudi svojci bolj mirni, saj vedo, da imajo njihovi domači vedno na voljo pomoč, ko jo potrebujejo. E-oskrba se enostavno in brez velikih vlaganj prilagaja potrebam vsakega uporabnika. Uporaba je povsem enostavna, tudi za tiste, ki jim sodobne tehnološke naprave niso ravno domače.

Kaj potrebujemo za uporabo E-oskrbe?

Ob začetku uporabe nam v stanovanju na enostaven način (brez vrtanja in drugih posegov) namestijo posebno opremo. Varovalni telefon nas ob preprostem pritisku na gumb hitro poveže z asistenčnim centrom, v katerem nam bodo lahko zagotovili ustrezno pomoč, ko jo potrebujemo. Pomoč lahko prikličemo tudi, ko nismo ob napravi, s pritiskom na gumb za klic na pomoč na zapestnici. Sodobna oprema pa lahko prek obeska za klic na pomoč samodejno zazna padec in sproži klic na pomoč, tudi če sami zaradi slabosti ali poškodbe gumba na zapestnici ne moremo pritisniti. Pomoč nam organizira strokovno osebje v asistenčnem centru in o tem obvesti svojce.

Uporaba storitve tudi s pomočjo slovenskih občin

V želji, da bi storitev E-oskrba lahko uporabljalo čim več državljanov, je nastal projekt Varni in povezani na domu, v katerem poleg Zveze društev upokojencev Slovenije sodelujejo tudi slovenske občine, ki svojim občanom zagotavljajo lažji dostop do storitve. Številne občine, ki so se že pridružile projektu, subvencionirajo storitev delno ali v celoti, tako da je za uporabnike lahko celo brezplačna.

Zato obiščite spletno stran www.telekom.si/e-oskrba ali pokličite na 080 8000 in povprašajte, ali vaša občina ponuja subvencijo E-oskrbe.