Dogodek, ki spodbuja dobrodelnost in pozdravlja večkulturnost

Društvo Sila – IWCL je bilo ustanovljeno leta 1993 kot nevladna in neprofitna organizacija. Tako kot drugod po svetu se je takrat tudi pri nas kazala potreba po ustanovitvi društva, ki bi v svojih vrstah vključevalo soproge tujih diplomatskih in gospodarskih predstavnikov.

Glavni namen društva je srečevanje in spoznavanje Slovenije in naše kulture, obenem pa deluje kot vez za izmenjavanje izkušenj, sklepanja prijateljstev in organiziranja raznih dogodkov čez vse leto.

Foto: Društvo Sila

Društvo trenutno šteje 170 žensk iz različnih koncev sveta. Vsak teden poskrbijo za skupinsko druženje v enem izmed ljubljanskih hotelov, kjer ob dobri kavi in čaju načrtujejo vrsto dogodkov, ki pomagajo članicam pri boljši integraciji v slovensko družbo.

"Bazar ni edina stvar, ki nas veže. Med letom poskrbimo tudi za načrtovanje skupinskih izletov po Sloveniji, zato da bolje spoznamo deželo, v kateri bivamo. Ponujamo pa tudi vrsto različnih športnih aktivnosti," pojasnjuje članica in nekdanja predsednica društva Vesna Nisha Dolinar in dodaja, da "ravno tako ponujamo učne ure slovenskega jezika, pri čemer se bolj osredotočamo na učenje pogovorne slovenščine, zato da jo lahko gospe uporabljajo v svojem vsakdanjem življenju".

Društvo si zelo prizadeva za ustvarjanje prijetnega okolja, saj je za marsikatero članico prav Sila prvi stik s Slovenijo. "Nudimo jim vse potrebne informacije, kar se tiče življenja pri nas, ravno tako pa jim pomagamo navezovati stike in tkati nova prijateljstva. Vesele smo novih članic, ker nam dajo nov navdih in zagon za nadaljnje delo. Ohranjamo pa tudi stike s članicami, ki ne živijo več v Sloveniji," pove Dolinarjeva.

Vsako leto glavni dogodek dobrodelni bazar, ki združuje dobrodelnost in večkulturnost

Poleg vrste drugih dogodkov članice vsako leto poskrbijo tudi za organizacijo dobrodelnega bazarja, ki je letos že 25. po vrsti. "Idejo o dobrodelnem bazarju so naše članice črpale iz tujine," priznava.

Čeprav je dobrodelnost postavljena v ospredje, ne gre pozabiti niti na večkulturnost, ki združuje tovrstni dogodek. Med sprehajanjem med stojnicami boste lahko kot obiskovalci uživali v nakupovanju mednarodnih izdelkov pa tudi okušali tradicionalne jedi iz različnih držav.

Foto: Društvo Sila

"Letos smo pripravile 38 različnih stojnic iz vsega sveta, poleg tega pa imamo pripravljenih še 19 dodatnih stojnic s hrano. Gre za nov koncept, ki ga prakticiramo zadnjih par let. Na stojnicah bo mogoče kupiti izdelke, ki so jih članice same pripeljale v Slovenijo iz svojih matičnih držav ali pa so jih naredile same. Hkrati pa smo seveda želele obiskovalcem ponuditi priložnost, da na enem mestu okušajo tradicionalne jedi različnih kultur, recimo iz Tajske, ZDA, Kitajske, Brazilije, Indije, Afrike, Pakistana in mnogo drugih. Za vsakega se bo kaj našlo," razlaga članica društva.

Foto: Društvo Sila

Čeprav gre za dobrodelni bazar, glavni namen ni le zbiranje denarja. "Pri tovrstnem dogodku si želimo predvsem to, da se ljudje med seboj spoznajo, navezujejo stike, odprejo nova obzorja in spoznanja o drugih kulturah. Zato ponujamo izdelke iz svojih matičnih držav. Gre predvsem za to, da prek prodanih izdelkov nekomu podarimo del svoje kulture, obenem pa pomagamo tistim, ki potrebujejo pomoč," poudarja Dolinarjeva.

Bazar bo spremljal pester program aktivnosti

Poleg nakupovanja in okušanja bogatih jedi bo mogoče sodelovati tudi v srečelovu, za katerega so pripravili več kot 800 dobitkov. Vse to pa bo povezoval kulturni program, ki se začne ob 12.30. Letos boste lahko uživali v mimohodu narodnih noš, v katere bodo odeti najmlajši. Za slednje bo ravno tako poskrbljeno, saj so zanje organizirali tudi otroški kotiček.

Na dosedanjih bazarjih zbranih že približno 1,5 milijona evrov

Glavni cilj društva je predvsem pomagati ljudem na robu družbe, duševno in telesno bolnim, prizadetim, otrokom, ženskam in vsem preostalim, ki potrebujejo pomoč.

Letošnja zbrana sredstva so se članice odločile nameniti šestim slovenskim društvom: Društvo upokojencev Ljudska univerza Jesenice za ortopedske pripomočke upokojencev z nizkimi prihodki,

RIC Novo mesto in Varstveno delovni center za terapevtske pripomočke za invalidne osebe,

Društvo ASPi za pomoč pri obnovi hiše za odrasle z Aspergerjevim sindromom,

Ljudska univerza Krško za šolske potrebščine otrok iz družin z nizkimi prihodki,

MOICIS Slovenj Gradec za pohištvo v večgeneracijskem centru.

Foto: Društvo Sila

"Letos smo se želele osredotočiti na starejšo populacijo Slovenije in izbrale smo res krasne projekte. Čeprav bo dogodek potekal v Ljubljani, želimo pridobljena sredstva porazdeliti tudi po drugih slovenskih regijah. Tako bodo letos sredstva poleg Ljubljane šla še na Jesnice, v Krško, Novo mesto in Slovenj Gradec," pojasnjuje Dolinarjeva.

Njihovo dobrodelnost prepoznal tudi Urad predsednika Republike Slovenije

V letošnjem letu je bila dobrodelna nota društva Sila priznana tudi v Uradu predsednika Republike Slovenije s podelitvijo modre medalje reda za zasluge za narod - dobrodelnosti.

"V društvu menimo, da je treba stopiti skupaj in biti solidaren do sočloveka, predvsem pa pomagati vsem, ki so pomoči potrebni. Naša vrata so vedno odprta za vse, ki potrebujejo pomoč ali pa preprosto želijo sodelovati pri ustvarjanju bazarja naslednje leto," poziva Dolinarjeva.

Vsi, ki bi radi svojo prvo decembrsko nedeljo preživeli v dobri družbi, lahko obiščete bazar, ki bo letos potekal v ljubljanskem Grand hotelu Union. Svoja vrata bo odprl ob 10. uri zjutraj. Prireditev se bo zaključila ob 16. uri.